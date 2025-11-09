في ألفية جوارديولا.. مانشستر سيتي يقسو على ليفربول بثلاثية

انتصر مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 على ليفربول في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

سجل ثلاثية سيتي كل من إرلينج هالاند ونيكو جونزاليس وجيريمي دوكو.

واحتفل بيب جوارديولا بالمباراة رقم 1000 بأفضل نتيجة ممكنة بالفوز على منافسه وأيضا تقليص الفارق مع أرسنال المتصدر، ووصل لـ 716 انتصارا.

ورفع سيتي رصيده لـ 22 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن أرسنال.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 18 نقطة وتراجع للمركز الثامن.

وللمباراة الرابعة على التوالي يخسر ليفربول خارج أرضه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

التشكيل

بدأ صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول فيما بدأ مرموش من على مقاعد بدلاء سيتي.

وفي وسط الريدز بدأ كل من دومينيك سوبوسلاي - ألكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ.

فيما تواجد ريان شرقي وجيريمي دوكو في الهجوم خلف إرلينج هالاند في السيتي.

وصف المباراة

في الدقيقة 10 طالب لاعبو سيتي بالحصول على ركلة جزاء بعد تعرض جيريمي دوكو للعرقلة من مامادراشيفلي حارس ليفربول.

عاد الحكم لتقنية الفيديو وأعلن ركلة جزاء لصالح لسيتي وانبرى لها إرلينج هالاند.

وفي الدقيقة 12 سدد هالاند الكرة على يسار الحارس الجورجي الذي كان في الموعد وأبعدها ببراعة.

ظل ضغط سيتي مستمرا، وفي الدقيقة 29 أرسل ماتيوس نونيز عرضية متقنة من الجهة اليمنى حولها هالاند برأسية في الشباك لتصبح النتيجة 1-0.

ووصل هالاند لـ 14 هدفا في أول 11 جولة من الدوري الإنجليزي.

🔥⚽ رأسية هالاند تستقر في شباك ليفربول معلنةً الهدف الأول لمانشستر سيتي!

وسجل فيرجيل فان دايك هدف التعادل برأسية في الدقيقة 38 لكن سرعان ما ألغى الهدف بسبب تداخل أندرو روبرتسون المتسلل مع حارس المرمى.

وأنهى نيكو جونزاليس الشوط الأول بأفضل طريقة ممكنة لجماهير ملعب الاتحاد، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بقدم الدفاع وسكنت الشباك في الدقيقة 45+3 لتصبح النتيجة 2-0.

في الشوط الثاني كاد كودي جاكبو أن يسجل هدف تقليص الفارق لكن رأسيته علت العارضة في الدقيقة 57.

وأضاف دوكو بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء الهدف الثالث لسيتي معززا تقدم فريقه في الدقيقة 63.

🔥⚽ جيريمي دوكو يزيد من متاعب ليفربول ويسجل الهدف الثالث

وبعد 9 دقائق شارك عمر مرموش بدلا من دوكو.

وحاول لاعبو ليفربول العودة في الدقائق الأخيرة إلى اللقاء، فأطلق دومينيك سوبوسلاي تصويبة صاروخية لكن دوناروما منعها بقبضة يده في الدقيقة 76.

وبعد 3 دقائق انفرد صلاح مستفيدا من كسر التسلل بعد تمريرة طولية وسدد من لمسة واحدة كرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى دوناروما.

وكاد نيكو أوريلي أن يضيف الهدف الرابع لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 84.

مرت الدقائق الأخيرة دون جديد لتنتهي المباراة بالفوز 3-0.