السوبر المصري – بلحاج الهداف ومروان عطية أفضل لاعب وجائزة لـ محمد الشناوي

حصل مروان عطية لاعب وسط الأهلي على جائزة أفضل لاعب في بطولة السوبر المصري لعام 2025 التي أقيمت في أبو ظبي بالإمارات.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الانتصار على الزمالك بهدفين دون رد في نهائي البطولة.

وسجل مروان عطية هدف الأهلي الثاني في المباراة، بعدما سجل أشرف بنشرقي الهدف الأول.

وعقب البطولة حصل أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا على جائزة هداف البطولة بعدما سجل هدفين في شباك بيراميدز، قاد بهما فريقه لتحقيق المركز الثالث.

بينما فاز مروان عطية بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وذلك للمرة الثانية له بعدما فاز بالجائزة نفسها عام 2023.

وأخيرا حصل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.