كأس العالم للناشئين – بنتيجة تاريخية.. المغرب يكتسح نيو كاليدونيا بـ 16 هدفا

اكتسح منتخب المغرب منافسه نيو كاليدونيا بـ 16 هدفا دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

وتعد هذه النتيجة قياسية وهي الأكبر في تاريخ كؤوس العالم لكل الفئات رجال.

وكسر منتخب المغرب الرقم القياسي لمنتخب إسبانيا عندما انتصر على نيوزيلندا 13-0 في نسخة كأس العالم 1997 تحت 17 عاما التي استضافتها مصر.

وسدد لاعبو المغرب 80 تسديدة في المباراة.

وطرد ثنائي من نيو كاليدونيا بعد التأخر بثلاثة أهداف دون مقابل.

ولم يسجل منتخب المغرب أي هدف قبل هذه المباراة إذ خسر في المباراتين الماضيتين من اليابان والبرتغال بالترتيب وتلقت شباكه 8 أهداف.

وأنهى منتخب المغرب دور المجموعات في المركز الثالث وبالتالي لديه فرصة التأهل كأفضل ثالث.

وعلى الجانب الآخر خسر منتخب تونس من بلجيكا بهدفين دون رد.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط وأصبح له الأمل في التأهل.

ويتم تحديد المتأهل للدور الـ 32 وفقا للتالي:

أوائل المجموعات الـ12 سيتم تصنيفهم (وفقا للنقاط المذكورة لاحقا في اللائحة)، بحيث يتقابل أفضل أول 8 منتخبات أمام المنتخبات الـ8 أصحاب المركز الثالث.

ثواني المجموعات الـ12 سيتم تصنيفهم، ليواجه أقل 4 منتخبات تصنيفا في الثواني (وفقا للنقاط المذكورة لاحقا في اللائحة) المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفا في أوائل المجموعات.

لائحة كأس العالم للناشئين:

وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في النقاط تنص لائحة كأس العالم على التالي:

1 - عدد النقاط في المباريات بين المنتخبات المتعادلة في النقاط

2 - فارق الأهداف في مباريات الفرق المتساوية

3 - عدد الأهداف المسجلة في كافة مباريات المجموعة

4 - فارق الأهداف في كافة مباريات المجموعة

5 - الأهداف المسجلة في كافة مباريات المجموعة

6 - اللعب النظيف "بطاقة صفراء نقطة" "بطاقة حمراء غير مباشرة 3 نقاط" "بطاقة حمراء مباشرة 4 نقاط" "بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط"

7 - القرعة

المغرب تونس كأس العالم للناشئين نيو كاليدونيا
