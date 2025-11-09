التشكيل - صلاح أساسي ومرموش احتياطي في صدام مانشستر سيتي وليفربول

تشهد مواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول ظهور محمد صلاح بشكل أساسي مع الريدز، بينما يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء الفريق السماوي.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

يقود الثنائي محمد صلاح وهوجو إيكيتيكي هجوم ليفربول خلال مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة.

فيما يتواجد فريدريكو كييزا وكودي جاكبو على مقاعد بدلاء الريدز أمام سيتي

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جورجي مامارداشفيلي

الدفاع: كونور برادلي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون

الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ألكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ

الهجوم: هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح - فلوريان فيرتز

على مقاعد البدلاء: فيدريكو كييزا - واتارو إندو - كودي جاكبو - جو جوميز - كورتيس جونز - ميلوس كيركيز - ريو نجوموها - فيردي ودمان - ألكسندر إيزاك

فيما يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول.

ولم يبدأ مرموش منذ تعافيه من الإصابة سوى مباراة واحدة كأساسي وسجل خلالها ضد سوانزي سيتي هدفا في كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس – برناردو سيلفا – فيل فودين - ريان شرقي

الهجوم: إرلينج هالاند – جيريمي دوكو

على مقاعد البدلاء: جيمس ترافورد – جون ستونز - ناثان أكي – عمر مرموش - تيجاني ريندرز - ريان آيت نوري – أوسكار بوب – ريكو لويس - سافينيو.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ويأتي ليفربول في المركز السادس برصيد 18 نقطة.