الرياضية: إصابة كينجسلي كومان بسيطة

قلل الجهاز الطبي في فريق النصر من الإصابة التي تعرض لها الفرنسي كينجسلي كومان أمام نيوم يوم السبت في الدوري السعودي، وأن الأمر لا يستدعي الكشف عبر الأشعة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن كومان عانى من شد عضلي خلال مجريات المباراة، اضطر على إثره البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق، إلى استبداله، كاشفًا عن أن الإصابة لا تستدعي إجراء كشف بالأشعة.

وأضاف التقرير أن جميع لاعبي النصر، سيخضعون إلى راحة إيجابية لمدة 5 أيام، ومن بينهم كومان الذي لم يستدعَ للمنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف الدولي بنوفمبر الجاري.

وفي حال استدعى الأمر وشعر اللاعب بآلام في نفس المنطقة خلال الأيام المقبلة، سيخضع لكشف طبي لتحديد نوع الإصابة، حسب التقرير.

من جانب آخر، لفت التقرير إلى أن سعد الناصر وأيمن يحيي، وسعد حقوي لاعبو الأصفر، سيواصلون برامجهم التأهيلية خلال فترة الإجازة، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية، الجمعة المقبل، بعد أن ينهوا تأهيلهم جراء الإصابات المتفرقة التي غيّبتهم عن المشاركة في الأيام الماضية.

ويتصدر النصر قائمة ترتيب الدوري السعودي، بعد نهاية الجولة الثامنة، برصيد 24 نقطة، وبالعلامة الكاملة، بعد أن حقق 8 انتصارات متتالية.

ويستضيف النصر منافسه الخليج يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري في الرياض بعد نهاية فترة التوقف.