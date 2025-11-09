الرياضية: إصابة كينجسلي كومان بسيطة

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 16:39

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - النصر - الأهلي

قلل الجهاز الطبي في فريق النصر من الإصابة التي تعرض لها الفرنسي كينجسلي كومان أمام نيوم يوم السبت في الدوري السعودي، وأن الأمر لا يستدعي الكشف عبر الأشعة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن كومان عانى من شد عضلي خلال مجريات المباراة، اضطر على إثره البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق، إلى استبداله، كاشفًا عن أن الإصابة لا تستدعي إجراء كشف بالأشعة.

وأضاف التقرير أن جميع لاعبي النصر، سيخضعون إلى راحة إيجابية لمدة 5 أيام، ومن بينهم كومان الذي لم يستدعَ للمنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف الدولي بنوفمبر الجاري.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - تمهيدا للانضمام إلى المعسكر.. وصول رباعي منتخب مصر إلى أبو ظبي بنشرقي وبنتايك والكرتي في قائمة منتخب المغرب للمحليين لمعسكر نوفمبر إبراهيم حسن: أي لاعب يخرج عن النص سيكون مصيره الاستبعاد من منتخب مصر منتخب الجزائر يفقد بن سبعيني أمام زيمبابوي والسعودية

وفي حال استدعى الأمر وشعر اللاعب بآلام في نفس المنطقة خلال الأيام المقبلة، سيخضع لكشف طبي لتحديد نوع الإصابة، حسب التقرير.

من جانب آخر، لفت التقرير إلى أن سعد الناصر وأيمن يحيي، وسعد حقوي لاعبو الأصفر، سيواصلون برامجهم التأهيلية خلال فترة الإجازة، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية، الجمعة المقبل، بعد أن ينهوا تأهيلهم جراء الإصابات المتفرقة التي غيّبتهم عن المشاركة في الأيام الماضية.

ويتصدر النصر قائمة ترتيب الدوري السعودي، بعد نهاية الجولة الثامنة، برصيد 24 نقطة، وبالعلامة الكاملة، بعد أن حقق 8 انتصارات متتالية.

ويستضيف النصر منافسه الخليج يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري في الرياض بعد نهاية فترة التوقف.

كينجسلي كومان النصر
نرشح لكم
اتحاد جدة يستعين ببعض لاعبي فريق الشباب لإكمال التدريبات  يايسله: إيفان توني لم يلعب أمام اتحاد جدة لهذا السبب.. وكرة القدم ليس مثل الشطرنج كونسيساو: لم نملك روح لاعبي الأهلي.. وهذا هو ما صنع الفارق يايسلة: الصحفيون لن يفهموا تغيير طريقة اللعب.. وجدة دائما خضراء جورجي جيسوس: نستحق هزيمة نيوم.. وشغوف للتتويج بالدوري جدة تتزين بالأخضر.. الأهلي يفوز على الاتحاد بهدف مدرب نيوم: لا أتقبل الأخطاء الساذجة من دفاع فريقي انتهت دربي جدة - الاتحاد (0)-(1) الأهلي
أخر الأخبار
بهدفيه ضد بيراميدز.. بلحاج يجاور السعيد في صدارة هدافي كأس السوبر المصري تاريخيا 12 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - صلاح أساسي ومرموش احتياطي في صدام مانشستر سيتي وليفربول 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر السوبر المصري - الأهلي ضد الزمالك 31 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - فايكانو (0)-(0) ريال مدريد.. بداية اللقاء 36 دقيقة | الدوري الإسباني
سيراميكا كليوباترا يفوز على بيراميدز ويحصد المركز الثالث في السوبر المصري لأول مرة 46 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية: إصابة كينجسلي كومان بسيطة 58 دقيقة | سعودي في الجول
أثليتك: ولفرهامبتون يتفق مع مدرب ميدلسبره ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الزمالك - السعيد وجعفر يقودان الوسط.. وبيزيرا على الدكة وغياب بنتايك ضد الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516898/الرياضية-إصابة-كينجسلي-كومان-بسيطة