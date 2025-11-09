أثليتك: ولفرهامبتون يتفق مع مدرب ميدلسبره

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 16:31

كتب : FilGoal

ولفرهامبتون

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي ولفرهامبتون اتفق مع روب إدواردز مدرب ميدلسبره على تدريبه.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يوقع إدواردز على عقد يربطه بالذئاب لمدة 3 سنوات ونصف خلال ساعات.

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يبدأ روب مسيرته مع ولفرهامبتون يوم الاثنين، بعد حسم الرتوش الأخيرة.

وتم الاتفاق على تعويض بقيمة مليوني جنيه استرليني لنادي ميدلسبره، وفقا للتقرير.

ويخطط نادي ولفرهامبتون لدعم المدرب البالغ من العمر 42 عامًا في فترة الانتقالات الشتوية بلاعبين جدد.

A middle-aged man with short brown hair and a focused expression stands on a green field, wearing a grey hoodie under a black jacket. He appears to be a football coach, with stadium seating blurred in the background.

قبل أيام، أعلن نادي ولفرهامبتون إقالة مدربه فيتور بيريرا من منصبه.

وأقيل فيتور بيريرا بعد فشله في الفوز بأي مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأفاد النادي عبر موقعه: "نود أن نشكر فيتور وجهازه الفني على جهودهم الدؤوبة خلال فترة وجودهم في مولينيو".

وأضاف "سيقود جيمس كولينز مدرب فريق تحت 21 عامًا وريتشارد ووكر مدرب فريق تحت 18 عامًا التدريبات بينما تقوم إدارة النادي بإنهاء تعيين مدرب جديد للفريق الأول".

يذكر أن بيريرا فقد أفضل لاعبيه في الصيف، مثل ريان آيت نوري وماتيوس كونيا.

ونجح المدرب البرتغالي في إنقاذ ولفرهامبتون في الهبوط من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

بعدما رحل من فريق الشباب السعودي في وسط الموسم.

لكنه يتذيل الدوري الإنجليزي حاليا برصيد نقطتين فقط، من تعادلين و8 خسائر.

بشكل عام، قاد بيريرا الذئاب في 32 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 5 وخسر 17.

ولفرهامبتون روب إدواردز ميدلسبره
