تشكيل الأهلي – توروب بنفس أسماء لقاء سيراميكا ضد الزمالك.. وعودة شريف

يبدأ الأهلي مباراة القمة ضد الزمالك بنفس تشكيل الفريق ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

أعلن ييس توروب مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل في نهائي كأس السوبر المصري.

الأهلي سيبدأ اللقاء بنفس تشكيل الفريق ضد سيراميكا كليوباترا قبل أيام.

وتواجد نيتس جراديشار المهاجم السلوفيني كأساسي رغم خروجه مصابا ضد سيراميكا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: أليو ديانج – مروان عطية.

أمامهما: أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: نيتس جراديشار.

من جهة أخرى، تواجد محمد شريف على مقاعد البدلاء بعد شفاؤه من الإصابة، فيما استمر غياب إمام عاشور لعدم الجاهزية.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي:

حارس: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال - أحمد رمضان - محمد شكري.

الوسط: محمد علي بن رمضان - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف.

ويلعب الأهلي مع الزمالك بعد قليل في نهائي كأس السوبر المصري. مباراة ستمتد في حالة التعادل إلى شوطين إضافيين، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم البطل.