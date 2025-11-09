تشكيل الأهلي – توروب بنفس أسماء لقاء سيراميكا ضد الزمالك.. وعودة شريف

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 16:20

كتب : أحمد الخولي

احتفال محمود تريزيجيه - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

يبدأ الأهلي مباراة القمة ضد الزمالك بنفس تشكيل الفريق ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

أعلن ييس توروب مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل في نهائي كأس السوبر المصري.

الأهلي سيبدأ اللقاء بنفس تشكيل الفريق ضد سيراميكا كليوباترا قبل أيام.

أخبار متعلقة:
كونسيساو: لم نملك روح لاعبي الأهلي.. وهذا هو ما صنع الفارق منتخب مصر 2009 يفوز على الأهلي 2008 بثلاثية كرة يد – السوبر المصري بين الأهلي وسموحة في الإمارات كرة سلة – الأهلي والاتحاد إلى نصف نهائي الدوري المرتبط

وتواجد نيتس جراديشار المهاجم السلوفيني كأساسي رغم خروجه مصابا ضد سيراميكا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: أليو ديانج – مروان عطية.

أمامهما: أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: نيتس جراديشار.

من جهة أخرى، تواجد محمد شريف على مقاعد البدلاء بعد شفاؤه من الإصابة، فيما استمر غياب إمام عاشور لعدم الجاهزية.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي:

حارس: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال - أحمد رمضان - محمد شكري.

الوسط: محمد علي بن رمضان - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف.

ويلعب الأهلي مع الزمالك بعد قليل في نهائي كأس السوبر المصري. مباراة ستمتد في حالة التعادل إلى شوطين إضافيين، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم البطل.

كأس السوبر المصري الأهلي الزمالك
نرشح لكم
مباشر السوبر المصري - الأهلي ضد الزمالك سيراميكا كليوباترا يفوز على بيراميدز ويحصد المركز الثالث في السوبر المصري لأول مرة تشكيل الزمالك - السعيد وجعفر يقودان الوسط.. وبيزيرا على الدكة وغياب بنتايك ضد الأهلي خبر في الجول - تمهيدا للانضمام إلى المعسكر.. وصول رباعي منتخب مصر إلى أبو ظبي إبراهيم حسن: أي لاعب يخرج عن النص سيكون مصيره الاستبعاد من منتخب مصر انتهت السوبر المصري - سيراميكا كليوباترا (2)-(1) بيراميدز قائمة منتخب مصر الثاني – عواد وفايد وربيع على رأس 8 وجوه جديدة استعدادا لوديتي الجزائر تشكيل بيراميدز - محمود جاد أساسي لأول مرة في مواجهة سيراميكا بالسوبر المصري
أخر الأخبار
مباشر السوبر المصري - الأهلي ضد الزمالك 3 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - فايكانو (0)-(0) ريال مدريد.. بداية اللقاء 8 دقيقة | الدوري الإسباني
سيراميكا كليوباترا يفوز على بيراميدز ويحصد المركز الثالث في السوبر المصري لأول مرة 18 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية: إصابة كينجسلي كومان بسيطة 31 دقيقة | سعودي في الجول
أثليتك: ولفرهامبتون يتفق مع مدرب ميدلسبره 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الزمالك - السعيد وجعفر يقودان الوسط.. وبيزيرا على الدكة وغياب بنتايك ضد الأهلي 39 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي – توروب بنفس أسماء لقاء سيراميكا ضد الزمالك.. وعودة شريف 50 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ريال مدريد - براهيم دياز وأسينسيو أساسيان ضد رايو فايكانو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516895/تشكيل-الأهلي-توروب-بنفس-أسماء-لقاء-سيراميكا-ضد-الزمالك-وعودة-شريف