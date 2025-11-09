خبر في الجول - تمهيدا للانضمام إلى المعسكر.. وصول رباعي منتخب مصر إلى أبو ظبي

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 15:58

كتب : عمرو نبيل

احتفال محمد حمدي بهدفه مع منتخب مصر - غينيا بيساو

يستعد منتخب مصر لخوض معسكر شهر نوفمبر الجاري بدولة الإمارات استعدادا لكأس أمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الرباعي خالد صبحي وصلاح محسن ومحمود صابر وأسامة فيصل قد وصل إلى أبو ظبي تمهيدا للانضمام إلى المعسكر.

ويتواجد الرباعي في قائمة مصر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويلعب منتخب مصر في بطولة ودية برفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر عقب نهاية كأس السوبر المصري والذي يقام بالإمارات أيضا.

ويتواجد باقي لاعبي القائمة إما مع فرقهم في كأس السوبر بالإمارات، كما سينضم المحترفين أيضا لاحقا.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - محمد حمدي - أحمد فتوح - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مهند لاشين - محمد شحاتة - محمود صابر - محمود حسن "تريزيجيه" - إبراهيم عادل - مروان عثمان - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - محمد صلاح

الهجوم: أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفي محمد.

وستبدأ فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر يوم الاثنين المقبل وتنتهي في 18 من نفس الشهر.

وكان قد سبق وكشف في الجول تفاصيل بطولة دبي الدولية ومشاركة مصر ضمن 4 فرق.(التفاصيل من هنا)

ويشارك منتخب مصر رفقة منتخبات إيران وكاب فيردي وأوزبكستان في دورة دبي الدولية.

وكشف اتحاد الكرة مواعيد مباريات البطولة

14 نوفمبر

مصر × أوزبكستان

إيران × كاب فيردي

18 نوفمبر

الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.

