في الجول يكشف مواعيد وديتي مصر بدورة دبي الدولية الودية

تحددت موعد مباريات منتخب مصر الأول في بطولة دبي الدولية الودية المقرر إقامتها في الإمارات بشهر نوفمبر المقبل.

وسبق أن كشف FilGoal.com عن مشاركة منتخب مصر في بطولة ودية بالتوقف الدولي المقبل رفقة إيران وكاب فيردي وأوزبكستان. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن للمشاركة في كأس أمم إفريقيا شهر ديسمبر المقبل عقب التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

ويكشف لكم FilGoal.com تفاصيل وموعد البطولة ومنافس منتخب مصر

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر

المباراة النهائية – 18 نوفمبر

وستقام جميع المباريات الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات على استاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي بدبي.

وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل للفعاليات المرافقة وآلية الحصول على التذاكر إلكترونيا لحضور المباريات على مدرجات ستاد آل مكتوم.

فيما عمل المنظمون على إكمال جميع الجوانب المتعلقة بوصول الوفود المتوقع بداية من العاشر من نوفمبر المقبل لخوض أسبوع متكامل على صعيد التدريبات والمباريات الرسمية، والخروج بأكبر فائدة متوقعة منه.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في شهر ديسمبر قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.