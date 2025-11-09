بنشرقي وبنتايك والكرتي في قائمة منتخب المغرب للمحليين لمعسكر نوفمبر

وجه طارق السكتيوي مدرب المنتخب المغربي للمحليين الدعوة لـ3 لاعبين من الدوري المصري ضمن 29 لاعبا يجتمعون في معسكر إعدادي هذا الشهر.

ويبدأ منتخب المغرب للمحليين معسكره في فترة التوقف الدولي من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ويأتي هذا التجمع في إطار استعدادات المنتخب المغربي للمشاركة في كأس العرب الذي ستنظمه قطر ما بين 1 و18 ديسمبر المقبل.

وجاءت قائمة المنتخب المغربي للمحليين على النحو التالي:

حراسة المرمى: صلاح الدين شهاب (المغرب الفاسي) - مهدي بنعبيد (الوداد الرياضي) - رشيد غنيمي (الفتح الرياضي)

الدفاع: هيثم منعوت - حمزة الموساوي (نهضة بركان) - مروان الوادني - يونس عبد الحميد - أنس باش (الجيش الملكي) - محمد بولكسوت (الرجاء) - محمد مفيد (الوداد) - مروان سعدان (الفتح السعودي) - سفيان بوفتيني (الوصل الإماراتي) - محمود بنتايك (الزمالك)

الوسط: أيوب خيري (نهضة بركان) - خالد أيت أورخان - محمد ربيع حريمات (الجيش الملكي) - صابر بوغرين (الرجاء) - أشرف المهديوي (التعاون السعودي) - وليد الكرتي (بيراميدز).

خط الهجوم: يوسف مهري - منير شويعر (نهضة بركان) - حمزة هنوري (الوداد) - عبد الرزاق حمد الله (الشباب السعودي) - كريم البركاوي (الظفرة الإماراتي) - وليد أزارو (عجمان الإماراتي) - طارق تيسودالي (خورفكان الإماراتي)- أسامة طنان (أم صلال القطري) - أمين زحزوح (الوكرة القطري) - أشرف بنشرقي (الأهلي).