بنشرقي وبنتايك والكرتي في قائمة منتخب المغرب للمحليين لمعسكر نوفمبر

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 15:48

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - كأس العرب - أشرف بنشرقي

وجه طارق السكتيوي مدرب المنتخب المغربي للمحليين الدعوة لـ3 لاعبين من الدوري المصري ضمن 29 لاعبا يجتمعون في معسكر إعدادي هذا الشهر.

ويبدأ منتخب المغرب للمحليين معسكره في فترة التوقف الدولي من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ويأتي هذا التجمع في إطار استعدادات المنتخب المغربي للمشاركة في كأس العرب الذي ستنظمه قطر ما بين 1 و18 ديسمبر المقبل.

أخبار متعلقة:
إبراهيم حسن: أي لاعب يخرج عن النص سيكون مصيره الاستبعاد من منتخب مصر منتخب الجزائر يفقد بن سبعيني أمام زيمبابوي والسعودية قائمة منتخب مصر الثاني – عواد وفايد وربيع على رأس 8 وجوه جديدة استعدادا لوديتي الجزائر بوقرة: هذا هو هدفنا من مواجهة منتخب مصر الثاني

وجاءت قائمة المنتخب المغربي للمحليين على النحو التالي:

May be an image of text that says 'SQUADLIST MOROCCO Α΄ NATIONAL TEAM GOALKEEPERS SALAHEDDINE CHИHAB •MEHDI BENABID WYDADAC •RACHID GHANIMI BERKANE SBERKANE ASFAR DEFENDERS HAYTAM MANAOUTE HAMZA ELMOUSSAQUI MAROUANE ELOUADNI ASFAR ABDELHAMID ANAS BACH MOHAMED BOULACSOUT MOHAMED MOUFID WYDAD •MARWANE SAADANE SOUFIANE BOUFTINI ·MAHMOUD BENTAYEG KSA ZAMALEK EGY MIDFIELDERS AYOUB KHAIRI BERKANE KHALID AITOUARKHANE ASFAR MOHAMED RABIE HRIMAT •SABIR BOUGRINE RAJACA •ASCHRAF EL MAHDIOUI WALID EL KARTI PYRAMIDSFC ASFAR TAAWOUN KSA ECY BERKANE YOUSSEF MEHRI CHOIAR BERKANE HAMZA ELHANNOURI ABDERRAZAQ HAMED ALLAH KARIM ELBARKAOUI QUALID AZARO AJMAN TARIK TISSOUDALI KHOR OUSSAMA TANNANE UMMSALAL QAT EL AMINE ZOUHZOUH ACHRAF BENCHARKI SHABAB KSA UAE UAE UAE ALWAKRAH- ALAHLYSC'

حراسة المرمى: صلاح الدين شهاب (المغرب الفاسي) - مهدي بنعبيد (الوداد الرياضي) - رشيد غنيمي (الفتح الرياضي)

الدفاع: هيثم منعوت - حمزة الموساوي (نهضة بركان) - مروان الوادني - يونس عبد الحميد - أنس باش (الجيش الملكي) - محمد بولكسوت (الرجاء) - محمد مفيد (الوداد) - مروان سعدان (الفتح السعودي) - سفيان بوفتيني (الوصل الإماراتي) - محمود بنتايك (الزمالك)

الوسط: أيوب خيري (نهضة بركان) - خالد أيت أورخان - محمد ربيع حريمات (الجيش الملكي) - صابر بوغرين (الرجاء) - أشرف المهديوي (التعاون السعودي) - وليد الكرتي (بيراميدز).

خط الهجوم: يوسف مهري - منير شويعر (نهضة بركان) - حمزة هنوري (الوداد) - عبد الرزاق حمد الله (الشباب السعودي) - كريم البركاوي (الظفرة الإماراتي) - وليد أزارو (عجمان الإماراتي) - طارق تيسودالي (خورفكان الإماراتي)- أسامة طنان (أم صلال القطري) - أمين زحزوح (الوكرة القطري) - أشرف بنشرقي (الأهلي).

المغرب منتخب المغرب للمحليين أشرف بنشرقي وليد الكرتي محمود بنتايك
نرشح لكم
كأس العالم للناشئين – بنتيجة تاريخية.. المغرب يكتسح نيو كاليدونيا بـ 16 هدفا منتخب الجزائر يفقد بن سبعيني أمام زيمبابوي والسعودية بوقرة: هذا هو هدفنا من مواجهة منتخب مصر الثاني مدرب مارسيليا: مدافع المغرب قد يغيب عن أمم إفريقيا في هذه الحالة نجا بأعجوبة.. الاعتداء على لاعب بالدوري النيجيري بآلة حادة كاف يعلن موعد حفل جوائز الأفضل في القارة الركراكي: فعلنا كل شيء لمواجهة الأرجنتين قائمة المغرب - انضمام الشيبي لمواجهتي موزمبيق وأوغندا وديا.. وعودة سايس بعد غياب عام
أخر الأخبار
باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في الـ +90 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بحضور دوا ليبا.. بوكا جونيورز ينتصر بثنائية في السوبر كلاسيكو ضد ريفر بليت 2 ساعة | أمريكا
قلص الفارق مع ريال مدريد.. برشلونة يهزم سيلتا فيجو بهاتريك ليفاندوفسكي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هاني: الشناوي أصر أن أرفع كأس السوبر مع تريزيجيه 2 ساعة | الدوري المصري
الصدارة بالأرزق والأسود.. إنتر يفوز على لاتسيو بثنائية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
وليد صلاح: الأهلي أقوى فريق في إفريقيا.. والفوز بالسوبر عادي 3 ساعة | الدوري المصري
استدعاء طاهر ونبيل عماد لمعسكر منتخب مصر 3 ساعة | منتخب مصر
سلوت: إلغاء هدف فان دايك قرار خاطئ.. ولا يجب التحدث عن المركز الأول 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516892/بنشرقي-وبنتايك-والكرتي-في-قائمة-منتخب-المغرب-للمحليين-لمعسكر-نوفمبر