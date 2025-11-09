استبعاد كولو مواني من معسكر فرنسا بسبب الإصابة

قرر الجهاز الفني لمنتخب فرنسا استبعاد راندال كولو مواني مهاجم توتنام من معسكر الديوك خلال شهر نوفمبر الجاري بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب فرنسا في تصفيات كأس العالم 2026 ضد أوكرانيا يوم الخميس المقبل، ثم يواجه أذربيجان يوم الأحد التالي.

وأفاد منتخب فرنسا عبر موقعه: "الفحوصات التي خضع لها راندال كولو مواني أكدت إصابته بكسر في الفك، ولذلك سيغيب عن منتخب فرنسا في مباراتي أوكرانيا وأذربيجان".

وسينضم فلوريان توفان جناح لانس بدلا منه.

قبل أيام، كشف ديديه ديشامب مدرب فرنسا عن قائمة لمعسكر الديوك في فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

وشهدت القائمة غياب أوريليان تشواميني وأدريان رابيو وعثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

واستدعى ديشامب نجولو كانتي لاعب اتحاد جدة ووارن زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان لتعويض غياب تشواميني ورابيو.

وتحتاج فرنسا إلى فوز وحيد من أجل التأهل إلى كأس العالم 2026.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه (باريس سان جيرمان)، مايك مينيان (ميلان)، بريس سامبا (رين).

الدفاع: لوكاس دين (أستون فيلا)، مالو جوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، تيو هيرنانديز (الهلال)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، جول كوندي (برشلونة)، ويليام ساليبا (أرسنال)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ).

الوسط: إدواردو كامافينجا (ريال مدريد)، نجولو كانتي (اتحاد جدة)، مانو كوني (روما)، مايكل أوليسه (بايرن ميونيخ)، وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).

الهجوم: ماجنس أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ريان شرقي (مانشستر سيتي)، هوجو إيكيتيكي (ليفربول)، جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، كريستوفر نكونكو (ميلان).