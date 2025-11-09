منتخب الجزائر يفقد بن سبعيني أمام زيمبابوي والسعودية

سيغيب الجزائري رامي بن سبعيني مدافع بوروسيا دورتموند عن معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي بشهر نوفمبر الجاري بسبب الإصابة.

وكان اسم بن سبعيني ضمن القائمة التي أعلنها فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر والتي تستعد لخوض مبارتي زيمبابوي والسعودية وديا هذا الشهر.

وأفاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الأحد أن بن سبعيني سيغيب عن صفوف منتخب الجزائر في مباراتي زيمبابوي والسعودية الوديتين بسبب الإصابة في الظهر.

وأضاف "بالتشاور مع ناديه دورتموند، قرر بيتكوفيتش والجهاز الطبي إعفاء اللاعب من السفر إلى جدة لتجنب أي مضاعفات وللحصول على فترة نقاهة كاملة".

ولم يعلن المنتخب الجزائري اسم بديل نجم دورتموند.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة زيمبابوي والسعودية وديا يومي 13 و18 نوفمبر الجاري استعدادا لكأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

وضم بيتكوفيتش المدافع إلياس بن قارة البالغ من العمر 18 عاما لاعب شباب بوروسيا دورتموند، وياسين تيتراوي البالغ من العمر 22 عاما لاعب شارلوروا البلجيكي.

وشهدت القائمة عودة ريان آيت نوري وإسماعيل بن ناصر ورامز زروقي وحسام عوار ومنصف بكرار.

فيما شهدت القائمة غياب أسماء عديدة، أبرزها يوسف بلايلي وبدر الدين بوعناني ونبيل بن طالب وياسين بن زية وأحمد توبة وأمين شياخة و سعيد بن رحمة ويوسف عطال وأمين جويري، للإصابة أو لأسباب فنية.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط - أليكسيس قندوز - لوكا زيدان

خط الدفاع: ريان آيت نوري - مهدي دورفال - جوان حجام - رفيق بلغالي - محمد توجاي - عيسى ماندي - سمير شرقي - إلياس بن قارة - زين الدين بلعيد.

خط الوسط: مهدي زرقان - إسماعيل بن ناصر - هشام بوداوي - إيلان قبال - إبراهيم مازا - رامز زروقي - ياسين تيطراوي - حسام عوار

خط الهجوم: رياض محرز - أنيس حاج موسى - منصف بقرار - فارس شايبي - بغداد بونجاح - محمد أمين عمورة.