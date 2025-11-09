منتخب الجزائر يفقد بن سبعيني أمام زيمبابوي والسعودية

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 14:49

كتب : FilGoal

رامي بن سبعيني - الجزائر - السنغال

سيغيب الجزائري رامي بن سبعيني مدافع بوروسيا دورتموند عن معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي بشهر نوفمبر الجاري بسبب الإصابة.

وكان اسم بن سبعيني ضمن القائمة التي أعلنها فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر والتي تستعد لخوض مبارتي زيمبابوي والسعودية وديا هذا الشهر.

وأفاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الأحد أن بن سبعيني سيغيب عن صفوف منتخب الجزائر في مباراتي زيمبابوي والسعودية الوديتين بسبب الإصابة في الظهر.

أخبار متعلقة:
قائمة منتخب مصر الثاني – عواد وفايد وربيع على رأس 8 وجوه جديدة استعدادا لوديتي الجزائر زميل كهربا يعتذر بعد إيقافه لـ8 مباريات بسبب "عضة" سيغيب عن منتخب مصر؟ بيراميدز يعلن إصابة مهند لاشين بوقرة: هذا هو هدفنا من مواجهة منتخب مصر الثاني

وأضاف "بالتشاور مع ناديه دورتموند، قرر بيتكوفيتش والجهاز الطبي إعفاء اللاعب من السفر إلى جدة لتجنب أي مضاعفات وللحصول على فترة نقاهة كاملة".

ولم يعلن المنتخب الجزائري اسم بديل نجم دورتموند.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة زيمبابوي والسعودية وديا يومي 13 و18 نوفمبر الجاري استعدادا لكأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

Image

وضم بيتكوفيتش المدافع إلياس بن قارة البالغ من العمر 18 عاما لاعب شباب بوروسيا دورتموند، وياسين تيتراوي البالغ من العمر 22 عاما لاعب شارلوروا البلجيكي.

وشهدت القائمة عودة ريان آيت نوري وإسماعيل بن ناصر ورامز زروقي وحسام عوار ومنصف بكرار.

فيما شهدت القائمة غياب أسماء عديدة، أبرزها يوسف بلايلي وبدر الدين بوعناني ونبيل بن طالب وياسين بن زية وأحمد توبة وأمين شياخة و سعيد بن رحمة ويوسف عطال وأمين جويري، للإصابة أو لأسباب فنية.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط - أليكسيس قندوز - لوكا زيدان

خط الدفاع: ريان آيت نوري - مهدي دورفال - جوان حجام - رفيق بلغالي - محمد توجاي - عيسى ماندي - سمير شرقي - إلياس بن قارة - زين الدين بلعيد.

خط الوسط: مهدي زرقان - إسماعيل بن ناصر - هشام بوداوي - إيلان قبال - إبراهيم مازا - رامز زروقي - ياسين تيطراوي - حسام عوار

خط الهجوم: رياض محرز - أنيس حاج موسى - منصف بقرار - فارس شايبي - بغداد بونجاح - محمد أمين عمورة.

رامي بن سبعيني الجزائر
نرشح لكم
كأس العالم للناشئين – بنتيجة تاريخية.. المغرب يكتسح نيو كاليدونيا بـ 16 هدفا بنشرقي وبنتايك والكرتي في قائمة منتخب المغرب للمحليين لمعسكر نوفمبر بوقرة: هذا هو هدفنا من مواجهة منتخب مصر الثاني مدرب مارسيليا: مدافع المغرب قد يغيب عن أمم إفريقيا في هذه الحالة نجا بأعجوبة.. الاعتداء على لاعب بالدوري النيجيري بآلة حادة كاف يعلن موعد حفل جوائز الأفضل في القارة الركراكي: فعلنا كل شيء لمواجهة الأرجنتين قائمة المغرب - انضمام الشيبي لمواجهتي موزمبيق وأوغندا وديا.. وعودة سايس بعد غياب عام
أخر الأخبار
باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في الـ +90 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بحضور دوا ليبا.. بوكا جونيورز ينتصر بثنائية في السوبر كلاسيكو ضد ريفر بليت 2 ساعة | أمريكا
قلص الفارق مع ريال مدريد.. برشلونة يهزم سيلتا فيجو بهاتريك ليفاندوفسكي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هاني: الشناوي أصر أن أرفع كأس السوبر مع تريزيجيه 2 ساعة | الدوري المصري
الصدارة بالأرزق والأسود.. إنتر يفوز على لاتسيو بثنائية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
وليد صلاح: الأهلي أقوى فريق في إفريقيا.. والفوز بالسوبر عادي 3 ساعة | الدوري المصري
استدعاء طاهر ونبيل عماد لمعسكر منتخب مصر 3 ساعة | منتخب مصر
سلوت: إلغاء هدف فان دايك قرار خاطئ.. ولا يجب التحدث عن المركز الأول 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516888/منتخب-الجزائر-يفقد-بن-سبعيني-أمام-زيمبابوي-والسعودية