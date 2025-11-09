بوقرة: هذا هو هدفنا من مواجهة منتخب مصر الثاني

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 13:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني

أوضح مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين أهدافه من مواجهة منتخب مصر الثاني ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العرب الشهر المقبل.

وسيلعب منتخب مصر الثاني وديتين ضد الجزائر على استاد السلام يومي 14 و17 نوفمبر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وقال بوقرة في تصريحات للصحفيين: "هناك منتخب خاص تم تكوينه في مصر لخوض بطولة كأس العرب، المنتخب المصري الذي سنواجهه يضم لاعبين سابقين من المنتخب الأول، و7 لاعبين سبق لهم المشاركة في بطولة كأس العرب".

وأضاف "المننتخب المصري يملك خبرة، ويصر على تحقيق شيء ما في كأس العرب، ما يجعله اختبارا قويا ومفيدا بالنسبة لنا".

وتابع "هدفنا من مواجهة منتخب مصر، هو ادخال لاعبينا في أجواء كأس العرب".

وأكمل "يوسف بلايلي ليس غائبا عن منتخب المحليين وقد يلعب كأس أمم إفريقيا مع المنتخب الأول".

وكشف "بعد نهاية معسكر شهر نوفمبر، سيكون هناك اجتماع مع فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الأول، للتعرف على اللاعبين الذين لن يشاركوا في كأس أمم إفريقيا، وبالتالي الذين يمكنني الاستعانة بهم في كأس العرب".

وتابع "إسلام سليماني ورياض بودبوز وضعتهما مع نفس القائمة مع أمير سعيود وياسين براهيمي، كأس العرب تحتاج لمثل هؤلاء اللاعبين الذين يملكون الخبرة والشخصية القوية".

وواصل بوقرة "براهيمي وآدم وناس سيكونان معنا في كأس العرب، لكنني فضلت عدم المغامرة باللاعبين في هذا المعسكر، بسبب معاناتهما من إصابة طفيفة".

وأتم "حسمت قائمة الجزائر في كأس العرب بنسبة 70% إلى 80%، وسأحسم في بقية الأسماء عقب هذا المعسكر الأخير".

الجزائر مصر مجيد بوقرة
