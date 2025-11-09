هالاند: نقاط ضعف ليفربول ليست كثيرة.. وهذا ما أفعله من أجل الاستمرار في التألق

يشعر إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أنه يعيش أفضل أيامه الكروية حاليا، وشدد على صعوبة مواجهة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وقال هالاند في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أشعر أن هذه هي أفضل نسخة من نفسي، لم أشعر قط بحال أفضل من الآن".

وأضاف "ماذا أفعل من أجل الاستمرار في التألق؟ أتعافى جيدا، وأتناول الطعام المناسب، أسترخي قدر الإمكان لأبقى متوازنا وفي كامل تركيزي".

وسجّل مهاجم مانشستر سيتي 18 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، بالإضافة إلى 9 أهداف مع منتخب النرويج، في بداية رائعة لموسم 2025-2026.

وواصل "أعتقد أن ليفربول فريق قوي حقًا، إنهم أبطال الدوري الإنجليزي لذا فهم فريق رائع، ولديهم العديد من اللاعبين الجيدين".

وتابع "لا أعتقد أن لديهم نقاط ضعف كثيرة، لقد واجهوا صعوبات هنا وهناك، لكنهم فريق جيد ومتكامل، وهذا يجعلهم من المرشحين للفوز بالدوري الإنجليزي مرة أخرى".

وأكمل "فريق ليفربول هو حامل لقب الدوري، ويلعب بالشعار الذهبي على قميصه، لذا ستكون مباراة صعبة".

واستطرد "لقد أنفقوا الكثير من المال في الصيف، فماذا عساي أن أقول؟ لا أعتقد أن لديهم نقاط ضعف كثيرة".

وأشار "المنافسة على اللقب؟ يجب ألا نفكر كثيرًا في أي فريق آخر، وأن نركز فقط على أنفسنا".

وأتم "إن التحسن في الأداء على أرض الملعب كفريق واحد وتحسن أداء كل لاعب هو الأفضل بالنسبة لنا، في النهاية علينا فقط أن نحاول الفوز في كل مباراة على حدة".

وينافس سيتي على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع ليفربول وأرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com