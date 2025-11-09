مدرب مارسيليا: مدافع المغرب قد يغيب عن أمم إفريقيا في هذه الحالة

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 12:26

كتب : FilGoal

نايف أكرد مع لوكا مودريتش - المغرب أمام كرواتيا

أثار روبرتو دي زيربي مدرب أولمبيك مارسيليا قلق المغاربة على مدافعه نايف أكرد قبل نحو شهر ونصف من انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

واستُبدل اللاعب المغربي قبل صافرة نهاية مباراة فريقه ضد ستاد بريست في الدوري الفرنسي يوم السبت.

وقال دي زيربي في تصريحات للصحفيين: "نايف أكرد يعاني من ألم في العانة، وقد ازدادت حالته سوءًا أمام ستاد بريست".

وأكمل المدرب الإيطالي "سيخضع نايف لفحوصات إضافية لمعرفة مدى خطورة الإصابة".

وأضاف "أعتقد أنه من الضروري أن يتوقف أكرد عن اللعب مؤقتا، وإلا ستتفاقم حالته، وقد يغيب عن كأس الأمم الإفريقية، والأسابيع الحاسمة خلال شهري يناير وفبراير، فهناك مباريات حاسمة تنتظرنا في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الفرنسي".

وتواجد أكرد في قائمة المغرب استعدادا لمواجهتي موزمبيق وأوغندا وديا قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المرجح ألا ينضم أكرد لمعسكر المغرب الذي يبدأ يوم الاثنين.

يذكر أن أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان يعاني من إصابة قوية في الكاحل تثير الشكوك حول ظهوره في كأس أمم إفريقيا.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

