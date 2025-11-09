نجا بأعجوبة.. الاعتداء على لاعب بالدوري النيجيري بآلة حادة

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 11:54

كتب : FilGoal

نانا كوامي

في واقعة مؤسفة اعتدت جماهير كاتسينا يونايتد على نانا كوامي لاعب باراو بالدوري النيجيري الممتاز.

كاتسينا يونايتد كان قد تقدم بالهدف الأول في المباراة قبل أن يتعادل باراو بالدقيقة 69.

وعقب هدق التعادل مباشرة اندلعت أعمال شغب من جماهير كاتسينا يونايتد أصحاب الأرض ودخل بعضهم إلى أرض الملعب.

وأثناء تواجد الجماهير اعتدى أحدهم على كوامي بآلة حادة وأصابه مباشرة في الرقبة بإصابة عميقة.

Ghanaian-born Nigerien midfielder sustains SERIOUS neck injury after fan attack in NPFL clash - Ghana Latest Football News, Live Scores, Results - GHANAsoccernet

وفقا للتقارير الغانية فإن اللاعب خسر الكثير من الدماء وتم نقله إلى المستشفى سريعا والتي أنقذت حياته بصعوبة.

المباراة لم تلغى واكتملت وانتهت بالتعادل.

كوامي ولد لأب غاني وأم نيجيرية ويلعب بالدوري النيجيري طوال مسيرته.

اللاعب انضم إلى باراو في بداية الموسم الحالي قادما من جي إن إن.

ومنذ بداية الموسم صنع كوامي هدفا وحيدا خلال 7 مباريات.

الواقعة لم تكن الأولى بالدوري النيجيري والذي شهد في أوقات سابقة اعتدال جماهير كانو بيلارز على حكم لقاء فريقها ضد 3SC.

