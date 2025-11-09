جارناتشو يصنع مرتين.. تشيلسي ينقض على الوصافة ويزيد أوجاع الفريق الأسوأ
الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 00:34
كتب : FilGoal
سحق تشيلسي ضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم مالو جوستو في الدقيقة 51 بعد تمريرة من أليخاندرو جارناتشو.
وأضاف جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 65.
وفي الدقيقة 73 سجل بيدرو نيتو الهدف الثالث بصناعة جارناتشو أيضا.
وبهذا الفوز قفز تشيلسي إلى المركز الثاني مؤقتا برصيد 20 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر.
يليه مانشستر سيتي بـ 19 نقطة في المركز الثالث، وليفربول في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ويلتقيان غدا الأحد.
كذلك يهدده بورنموث الذي يلاقي أستون فيلا، من المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.
أما وولفرهامبتون أسوأ فرق الدوري حتى الآن، يحتل المركز العشرين بالهزيمة الرابعة على التوالي.
ويملك الذئاب نقطتين فقط، من تعادلين و9 هزائم.
