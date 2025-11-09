جارناتشو يصنع مرتين.. تشيلسي ينقض على الوصافة ويزيد أوجاع الفريق الأسوأ

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 00:34

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو - تشيلسي

سحق تشيلسي ضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مالو جوستو في الدقيقة 51 بعد تمريرة من أليخاندرو جارناتشو.

وأضاف جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 73 سجل بيدرو نيتو الهدف الثالث بصناعة جارناتشو أيضا.

وبهذا الفوز قفز تشيلسي إلى المركز الثاني مؤقتا برصيد 20 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر.

يليه مانشستر سيتي بـ 19 نقطة في المركز الثالث، وليفربول في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ويلتقيان غدا الأحد.

كذلك يهدده بورنموث الذي يلاقي أستون فيلا، من المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

أما وولفرهامبتون أسوأ فرق الدوري حتى الآن، يحتل المركز العشرين بالهزيمة الرابعة على التوالي.

ويملك الذئاب نقطتين فقط، من تعادلين و9 هزائم.

تشيلسي
نرشح لكم
جواو بيدرو: إستيفاو موهبة استثنائية جوستو: هدف تشيلسي هو المربع الذهبي أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء مدرب سندرلاند: هذا سر عودتنا أمام أرسنال سقط الحصن.. سندرلاند يتعادل مع أرسنال في الوقت القاتل انتهت في الدوري الإنجليزي - سندرلاند (2)-(2) أرسنال دي ليخت: لم نستطع الخروج من منتصف ملعبنا.. وكنا نستحق هزيمة توتنام تشكيل أرسنال – ميرينو يقود الهجوم أمام سندرلاند
أخر الأخبار
كونسيساو: لم نملك روح لاعبي الأهلي.. وهذا هو ما صنع الفارق ساعة | سعودي في الجول
حلمي طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب 2025 ساعة | منتخب مصر
جواو بيدرو: إستيفاو موهبة استثنائية ساعة | الدوري الإنجليزي
جوستو: هدف تشيلسي هو المربع الذهبي ساعة | الدوري الإنجليزي
جارناتشو يصنع مرتين.. تشيلسي ينقض على الوصافة ويزيد أوجاع الفريق الأسوأ ساعة | الدوري الإنجليزي
أصبح خلف ميسي وراؤول.. جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز على ليفانتي ساعة | الدوري الإسباني
أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء ساعة | الدوري الإنجليزي
منتخب مصر 2009 يفوز على الأهلي 2008 بثلاثية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516866/جارناتشو-يصنع-مرتين-تشيلسي-ينقض-على-الوصافة-ويزيد-أوجاع-الفريق-الأسوأ