مدرب سندرلاند: هذا سر عودتنا أمام أرسنال

أعرب ريجي لو بريس، مدرب سندرلاند، عن فخره بلاعبيه بعد الأداء القتالي أمام أحد أقوى الفرق في أوروبا، مؤكدا أن الإيمان والرغبة حتى اللحظة الأخيرة كانا مفتاح النتيجة.

وتعادل سندرلاند مع أرسنال بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال لو بريس في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "قاتلوا حتى النهاية. كانوا يؤمنون أنه من الممكن تغيير الوضع. كانت مباراة صعبة كما توقعنا، هم ربما أحد أفضل الفرق في أوروبا. عانينا، لكننا واصلنا الإيمان بأنه يمكننا تسجيل هدف آخر".

وأضاف: "جماهيرنا ساعدتنا كثيرًا، لقد أظهرنا من قبل أنه يمكننا التسجيل في الدقائق الأخيرة، والآن لدينا هذا الإيمان بأن كل شيء ممكن حتى صافرة النهاية".

وتابع المدرب الفرنسي: "كنا تحت الضغط في بعض اللحظات، نحن فريق جديد وشاب، شعرنا بجودة المنافس وكثافة أدائه. حاولنا إيجاد التفاصيل الصغيرة التي تمنحنا الفوز. هم أقوياء في الكرات الثابتة، لكننا أيضًا جيدون، والمباراة كانت متكافئة في هذا الجانب".

وعن برايان بروبي، قال لو بريس: "لدينا العديد من الخيارات الجيدة على مقاعد البدلاء. بعض اللاعبين لم يشاركوا كثيرًا حتى الآن لكنهم يظلون مرتبطين بالفريق. برايان عمل بجد بعد دخول ويلسون إيسيدور، واستحق المكافأة على عمله الجاد".

وفي حديثه لشبكة Sky Sports، أوضح مدرب سندرلاند: "كما توقعنا، واجهنا صعوبات، لكن حتى في اللحظات الصعبة شعرنا أنه يمكننا تغيير مجرى المباراة. الشوط الأول كان متوازنًا، كنا منظمين دفاعيًا وهددناهم من الكرات الثابتة. في الشوط الثاني الأمور كانت أصعب، لكننا بقينا في المنافسة".

وأضاف: "فريقنا متوازن، لدينا لاعبين بخصائص مختلفة، السريع والطويل والقوي، وعند التحضير للموسم كان من المهم أن نضيف جانبًا بدنيًا قويًا للفريق".

واختتم لو بريس حديثه قائلاً: "ما زلنا في مرحلة التعلم، لدينا نقاط قوة ونقاط ضعف، وهدفنا هو تحسين الفريق. جماهيرنا تستحق أن تنظر للمستقبل بتفاؤل".

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.

ويأتي سندرلاند بعد هذا التعادل في المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

