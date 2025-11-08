سقط الحصن.. سندرلاند يتعادل مع أرسنال في الوقت القاتل

في مباراة جنونية، تعادل سندرلاند مع ضيفه أرسنال بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية الجانرز لياندرو تروسار وبوكايو ساكا.

بينما سجل هدفي سندرلاند دانييل بالارد وبرايان بروبي.

سندرلاند كسر حفاظ أرسنال على نظافة شباكه لـ 8 مباريات متتالية في جميع المسابقات،

وبذلك يتعثر أرسنال لأول مرة في الدوري بعد 5 انتصارات متتالية.

واجه أرسنال بداية صعبة بسقوط ميكيل ميرينو مصابا، قبل أن يعود لمواصلة اللعب.

وخاض ميرينو هذه المباراة بدلا من فيكتور جيوكيريس مهاجم الجانرز الغائب للإصابة.

وفي الدقيقة 36 سجل دانييل بالارد الهدف الأول لسندرلاند بتسديدة قوية.

في الشوط الثاني تعادل أرسنال بهدف ساكا، بصناعة ميرينو في الدقيقة 54.

وتقدم أرسنال بتسديدة رائعة بقدم البلجيكي لياندرو تروسار من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 74.

وأخيرا في الدقيقة 94 سجل براين بروبي هدف التعادل للقطط السوداء.

أرسنال لا يزال على الصدارة برصيد 26 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يواجه ليفربول غدا الأحد.

أما سندرلاند فيبقى في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ويهدده ليفربول من المركز الخامس برصيد 18 نقطة، وبورنموث من المركز السادس بنفس الرصيد حيث يلاقي أستون فيلا غدا، وتشيلسي من المركز الثامن برصيد 17 نقطة، حيث سيلاقي وولفرهامبتون الليلة.