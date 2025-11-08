تعادل سلبي يحدث للمرة الثالثة في 25 عاما بين يوفنتوس وتورينو في الدربي

فرض التعادل السلبي نفسه بين يوفنتوس وتورينو في دربي ديلا مولي في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

دربي مدينة تورينو أقيم على ملعب يوفنتوس ستديوم لكن شهد استمرار تعادلات تورينو وعودة يوفنتوس للتعادلات مجددا.

ومنذ بداية الألفية الحالية انتهت 3 مباريات للدربي بالتعادل السلبي منها 2 في آخر عامين.

التعادل رفع رصيد يوفنتوس لـ 19 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر.

فيما رفع تورينو رصيده لـ 14 نقطة في المركز الـ 11 بعدما حقق 3 تعادلات متتالية.

وصف المباراة

الشوط الأول شهد فرصتين ليوفنتوس الأولى من خيفيرن تورام الذي حاول استغلال تشتيت الحارس الخاطئ لكن تسديدته جاءت سهلة في يد ألبرتو باليري في الدقيقة 31.

وبعد دقيقتين أطلق أندريا كامبياسو تسديدة تصدى لها الحارس.

وحاول فرانسيسكو كونسيساو جناح يوفنتوس بمجهود فردي تسجيل الأول لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 41.

في بداية الشوط الثاني سجل جيوفاني سيميوني هدفا لكن سرعان من تم إلغاءه بسبب التسلل في الدقيقة 48.

وتألق دي جريجوريو في التصدي لفرصة تشي آدامز في الدقيقة 63.

وعاود باليري التألق بالتصدي لفرصة محققة من ويستون ماكيني في الدقيقة 68.

الدقائق الأخيرة استمر ضغط يوفنتوس بحثا عن هدف الفوز القاتل تحت قيادة لوتشيانو سباليتي لكن دون جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الثاني على التوالي في جميع المسابقات.