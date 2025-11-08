انتهت في الدوري الإنجليزي - سندرلاند (2)-(2) أرسنال
السبت، 08 نوفمبر 2025 - 19:18
كتب : FilGoal
يلعب أرسنال في ضيافة سندرلاند في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.
---
ق 90+4: جووووووووووول براين بروبي يسجل التعادل في الوقت القاتل
ق 74 جوووووول التقدم بتسديدة رائعة من لياندرو تروسار
ق 54 جووووول التعادل.. ساكا يسجل بعد تمريرة من ميرينو
استراحة
ق 36 جوووول أول.. دانييل بالارد يسجل الأول.. بعد 8 أهداف لم تسكن شباك أرسنال فيها أي أهداف
ق 29 إصابة تيمبر في رأسه.. واللاعب يضمدها ويكمل المباراة
ق 10 عودة ميرينو واستمرار اللعب
ق 6 سقوط ميكيل ميرينو مصابا
بداية المباراة
