ضربه رئيس نادٍ وعاش أسوأ كابوس ممكن.. من هو أوموت حكم نهائي السوبر المصري

يدير الحكم التركي خليل أوموت ميلر مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري 2025.

الحكم التركي البالغ من العمر 39 عاما، تواجد في يورو 2024، وظهر في دوري أبطال أوروبا لأول مرة عام 2020، ويمتلك الشارة الدولية منذ 2017.

أوموت أدار مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي بين ليفربول وأتالانتا، والتي شهدت فوز أتالانتا المفاجئ بثلاثة أهداف دون رد.

ومن أبرز المباريات التي أدارها أوموت مؤخرا كانت مواجهة ريال مدريد وشتوتجارت في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها الملكي 3-1.

ولكن أوموت كان بطلا لواحدة من أسوأ القصص في حياة أي حكم داخل عالم كرة القدم.. وحدثت في الدوري المحلي لبلاده تركيا.

11 ديسمبر 2023.. مباراة أنقرة جوتشو ضد ريزا سبور

مباراة عادية في الدوري التركي انتهت بالتعادل 1-1، شهدت طرد لاعب من كلا الفريقين، ولكن تسجيل ريزا سبور لهدف التعادل في الدقيقة 97 هو ما أشعل فتيل الأحداث.

عقب المباراة نزل فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوتشو واعتدى على أوموت حكم المباراة بالضرب، وتطور الأمر باعتداء أكثر من شخص آخر عليه بما فيهم بعض الجماهير مما تسبب في إصابته بإصابات قوية على مستوى الوجه.

تم نقل الحكم إلى المستشفى عقب المباراة وقضى فيها قرابة أسبوع، بعد تعرضه لكسر بسيط وتورم في إحدى عينيه.

اعتداء فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو على حكم مباراة فريقه أمام تشايكور ريزا سبور بالدوري التركي ⚽ الرئيس أردوغان أصدر قرارا بإيقاف الدوري التركي بعد حادثة ضرب الحكم. تم القبض على فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو وتأجيل جميع مباريات الدوري التركي لأجل غير مسمى. pic.twitter.com/l2sAxWnTa9 — DZAIR PRIME (@DzairPrime) December 12, 2023

في صباح اليوم التالي تم القبض على رئيس النادي، بالإضافة إلى شخصين أخرين لاتهامهم بالاعتداء على الحكم وتم توجيه تهم جنائية لهم.

وتأجل الدوري التركي لبضعة أيام بسبب هذه الحادثة، حيث دعت رابطة الحكام الأتراك للإضراب عن إدارة المباريات بسبب هذه الأحداث.

غرابة القصة لا تتوقف هنا، لأن فاروق كوكا الرئيس المندفع هذا الذي ضرب الحكم، كان قد حصل قبل عدة أشهر من الواقعة على جائزة اللعب النظيف في الدوري التركي.

وإن كان ذلك يبدو غريبا بالنسبة لك.. فاستمع إلى دفاع كوكا عن نفسه:

"الحادثة وقعت بسبب القرارات الخاطئة والسلوك الاستفزازي للحكم. كنت أنوي البصق في وجهه الحكم وليس الاعتداء عليه".

"الصفعة التي وجهتها لن تسبب أي كسور. لقد وقف الحكم لثوانٍ ثم ألقى بنفسه على الأرض".

الحكم أوموت لم يتقبل ذلك، حيث قال لموقع "hurriyet" التركي قائلا: "لا لم أسامح فاروق كوكا، ولن أسامحه".

وواصل "الشخص الذي فعل هذا لكمني وسقطت أرضا، ولكن الركل الفعلي الذي حدث أثناء تواجدي على الأرض هو شيء لن أنساه أبدا لبقية حياتي".

وأكمل "لهذا السبب وبضمير حي لن أسامح أبدا، لن أسامح بأي شكل من الأشكال لن أسامح أبدا من فعل ذلك أو بدأه".

وبالطبع.. كانت النهاية الواضحة والمحتومة هي استقالة كوكا من رئاسة النادي وتقدمه ببيان اعتذار رسمي، لكنه لم يشفع له أمام عقوبة أخرى حتمية، وهي إيقافه مدى الحياة عن أي نشاط رياضي.

التركي سبق له أن أدار أيضا مباراة الأهلي ضد العين في كأس إنتركونتينتال 2025 والتي انتهت بفوز الأهلي آنذاك بنتيجة 3-0.

وأدار هذا الموسم 10 مباريات أشهر 54 بطاقة صفراء و2 حمراء واحتسب 3 ركلات جزاء.

وسبق أن أدار نهائي كأس تركيا 2021-22 والسوبر التركي في 2021، وكذلك نهائي يورو تحت 17 عاما 2018 بين هولندا وإيطاليا.

وفي الموسم الحالي أدار التركي مباراتين في الدوري الإماراتي.