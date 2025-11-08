تشكيل أرسنال – ميرينو يقود الهجوم أمام سندرلاند
السبت، 08 نوفمبر 2025 - 18:50
كتب : FilGoal
يقود ميكيل ميرينو هجوم أرسنال أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي وذلك في ظل غياب فيكتور جيوكيريس.
ويلعب أرسنال ضد سندرلاند في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.
ويغيب جيوكيريس عن أرسنال بسبب الإصابة، ولذلك يشارك بدلا منه ميكيل ميرينو.
وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:
حراسة المرمى: دافيد رايا
خط الدفاع: يورين تمبر – ويليام ساليبا – جابريال – ريكاردو كالافيوري
خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن زومبيمندي – إيزي
خط الهجوم: بوكايو ساكا – ميكيل ميرينو – تروسارد
ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، ويأتي سندرلاند في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.
من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.comhttps://hayters.com/
نرشح لكم
جواو بيدرو: إستيفاو موهبة استثنائية جوستو: هدف تشيلسي هو المربع الذهبي جارناتشو يصنع مرتين.. تشيلسي ينقض على الوصافة ويزيد أوجاع الفريق الأسوأ أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء مدرب سندرلاند: هذا سر عودتنا أمام أرسنال سقط الحصن.. سندرلاند يتعادل مع أرسنال في الوقت القاتل انتهت في الدوري الإنجليزي - سندرلاند (2)-(2) أرسنال دي ليخت: لم نستطع الخروج من منتصف ملعبنا.. وكنا نستحق هزيمة توتنام