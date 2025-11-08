تشكيل أرسنال – ميرينو يقود الهجوم أمام سندرلاند

يقود ميكيل ميرينو هجوم أرسنال أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي وذلك في ظل غياب فيكتور جيوكيريس.

ويلعب أرسنال ضد سندرلاند في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

ويغيب جيوكيريس عن أرسنال بسبب الإصابة، ولذلك يشارك بدلا منه ميكيل ميرينو.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تمبر – ويليام ساليبا – جابريال – ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن زومبيمندي – إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا – ميكيل ميرينو – تروسارد

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، ويأتي سندرلاند في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

