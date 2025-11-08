ماتياس تيل: كنا نستحق الفوز على مانشستر يونايتد

أعرب ماتياس تيل، مهاجم توتنام وصاحب هدف فريقه أمام مانشستر يونايتد، عن إحساسه المتناقض بعد التعادل، مؤكدا أن فريقه أظهر شخصية قوية في الشوط الثاني وكان يستحق أكثر من نقطة واحدة.

وقال تيل في تصريحاته لشبكة "TNT Sports": "الشعور متناقض، استقبلنا هدفا وتراجعنا في النتيجة، لكن رد فعلنا في الشوط الثاني كان جيدا وغيرنا مجرى المباراة. في الوقت نفسه نحن غاضبون لأننا كنا نريد الفوز اليوم، لكن هذه هي كرة القدم، علينا أن نستمر في العمل".

وأضاف: "طُلب منا بين الشوطين أن نضخ طاقة جديدة، كنا بحاجة للطاقة لتغيير المباراة، وقد فعلنا ذلك. أظهرنا ذهنا قويا وكنا نستحق الفوز بهذه المباراة".

وعن هدفه، أوضح اللاعب الفرنسي الشاب: "إنها لعبة أتدرب عليها دائما. الأمر يتعلق بالتكرار، بالتدريب، بالتنفيذ. رأيت الكرة قادمة نحوي، كل ما كان عليّ فعله هو تدوير جسدي والتسديد. أريد مساعدة الفريق والمدرب والنادي، وهذا ما أحاول القيام به كل يوم".

وفي حديثه لـ"BBC Sport"، أضاف تيل: "هذه هي كرة القدم، أحيانا تكون الأمور 50-50 وأحيانا مختلفة. أحاول أن أبقى إيجابيا لأن رد الفعل في الشوط الثاني كان مذهلا. كنا صبورين في الشوط الأول وجربنا بعض الأمور. خسرنا نقطتين، لكننا حصلنا على واحدة، ومع ذلك كنا نستحق الفوز. علينا أن نبقى إيجابيين ونواصل العمل الجاد كل يوم".

وتعادل توتنام مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.comhttps://hayters.com/