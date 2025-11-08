توماس فرانك: محبط من التعادل مع مانشستر يونايتد

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 18:23

كتب : ذكاء اصطناعي

توماس فرانك مدرب توتنام

أبدى توماس فرانك، المدير الفني لتوتنام، شعوره بالإحباط بعد التعادل مع مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة، لكنه أشاد في الوقت نفسه بأداء لاعبيه ورد فعلهم القوي في الشوط الثاني.

وقال فرانك في تصريحات عقب المباراة لـBBC: "بالطبع لا يمكنني أن أغادر وأنا غير محبط، عندما تتقدم قبل دقيقة واحدة من النهاية ولا تفوز، فستكون دائما خيبة أمل، هذا طبيعي".

وأضاف: "لكن ما أركز عليه هو أن الشوط الثاني كان أداءً جيدًا للغاية. أنا سعيد بالطريقة التي قلبنا بها الأمور، بقينا في المباراة، قمنا بالتصرف الصحيح وواصلنا الضغط. عندما يتعادل فريقان في القوة، من الطبيعي ألا تُخلق الكثير من الفرص، لكن ما أعجبني هو القتال المستمر من اللاعبين حتى النهاية، كان ذلك مثيراً للإعجاب".

وعن هدفي مانشستر يونايتد، أوضح المدرب الدنماركي: "هناك الكثير من الأمور التي كان يمكن أن نقوم بها بشكل أفضل، الهدف الأخير يتعلق بالرغبة في الدفاع بشكل أكثر حدة، ربما لم يكن علينا السماح بالعرضية وكان يجب أن ندافع بطريقة أفضل".

وختم: "في الشوط الثاني أصبحنا أكثر شراسة في الضغط رجل لرجل، وهو ما لم يكن يعمل بالشكل المطلوب في الشوط الأول".

وتعادل توتنام مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

