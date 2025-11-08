أموريم: كان يجب أن نحسم اللقاء أمام توتنام.. ونسير في الطريق الصحيح

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 17:57

كتب : ذكاء اصطناعي

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

أبدى روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، إحباطه من ضياع الفوز أمام توتنام بعدما اكتفى فريقه بالتعادل، مشيرا في الوقت ذاته إلى فخره برد فعل اللاعبين والإصرار حتى اللحظة الأخيرة.

وقال أموريم في تصريحات لشبكة "TNT Sports": "خلال المباراة شعرنا أن النقاط الثلاث كانت في متناولنا، لكن مع كل ما حدث، خروج هاري ماجواير وكاسيميرو واستقبال هدفين، ثم تسجيلنا مجددا لنحصل على نقطة في النهاية".

وأضاف: "عندما لا تستطيع الفوز، عليك ألا تخسر، وقد فعلنا ذلك مرة أخرى. أمامنا الكثير لنتطور كفريق، لأن اليوم كان يومنا للفوز بالمباراة".

أخبار متعلقة:
بدأت بعد الـ 80.. مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنام في مباراة الأهداف القاتلة دي لاورنتيس: ملعب مارادونا شبه مرحاض قائمة البرتغال - استدعاء رونالدو وفيليكس لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا

وتابع: "علينا أن ننظر إلى أنفسنا، لم نضغط بنفس الحدة، شعرنا بالراحة أكثر من اللازم، لكن يجب أن نفهم أنه لو كنا أكثر جرأة لكنا قتلنا المباراة. أحيانا يحدث هذا، تكون أفضل في الشوط الأول ثم تفقد الإيقاع في الثاني".

واستكمل: "لكننا نؤمن بقدرتنا على التسجيل حتى الدقيقة الأخيرة، وهذا ما يميز هذا الفريق".

وعن أداء الحارس سيني لامينز، قال أموريم: "إنه يقدم أداء جيدا للغاية، ويدرك أن الكثير يمكن أن يحدث خلال المباراة، لكن على حارس المرمى أن ينسى أي خطأ بسرعة، فكل مرة تكون الكرة في الملعب هي بمثابة بداية جديدة".

أما عن إصابة بنجامين سيسكو المحتملة، فأوضح المدرب البرتغالي: "علينا أن نرى ما سيحدث، نعتقد أنه يعاني من مشكلة ما، لكننا سننتظر التقييم النهائي".

وختم أموريم حديثه قائلا: "هناك بعض الإحباط، لكن أيضا فخور برد فعل اللاعبين بعد هدف توتنام الثاني. نحن في بداية طريقنا نحو أن نصبح فريقا قويا، وهذه مجرد قمة جبل الجليد، لا يزال أمامنا الكثير لنفعله".

وتعادل توتنام مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com https://hayters.com/

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي أموريم توتنام
نرشح لكم
جواو بيدرو: إستيفاو موهبة استثنائية جوستو: هدف تشيلسي هو المربع الذهبي جارناتشو يصنع مرتين.. تشيلسي ينقض على الوصافة ويزيد أوجاع الفريق الأسوأ أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء مدرب سندرلاند: هذا سر عودتنا أمام أرسنال سقط الحصن.. سندرلاند يتعادل مع أرسنال في الوقت القاتل انتهت في الدوري الإنجليزي - سندرلاند (2)-(2) أرسنال دي ليخت: لم نستطع الخروج من منتصف ملعبنا.. وكنا نستحق هزيمة توتنام
أخر الأخبار
كونسيساو: لم نملك روح لاعبي الأهلي.. وهذا هو ما صنع الفارق ساعة | سعودي في الجول
حلمي طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب 2025 ساعة | منتخب مصر
جواو بيدرو: إستيفاو موهبة استثنائية ساعة | الدوري الإنجليزي
جوستو: هدف تشيلسي هو المربع الذهبي ساعة | الدوري الإنجليزي
جارناتشو يصنع مرتين.. تشيلسي ينقض على الوصافة ويزيد أوجاع الفريق الأسوأ ساعة | الدوري الإنجليزي
أصبح خلف ميسي وراؤول.. جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز على ليفانتي ساعة | الدوري الإسباني
أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء ساعة | الدوري الإنجليزي
منتخب مصر 2009 يفوز على الأهلي 2008 بثلاثية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516833/أموريم-كان-يجب-أن-نحسم-اللقاء-أمام-توتنام-ونسير-في-الطريق-الصحيح