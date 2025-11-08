أموريم: كان يجب أن نحسم اللقاء أمام توتنام.. ونسير في الطريق الصحيح

أبدى روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، إحباطه من ضياع الفوز أمام توتنام بعدما اكتفى فريقه بالتعادل، مشيرا في الوقت ذاته إلى فخره برد فعل اللاعبين والإصرار حتى اللحظة الأخيرة.

وقال أموريم في تصريحات لشبكة "TNT Sports": "خلال المباراة شعرنا أن النقاط الثلاث كانت في متناولنا، لكن مع كل ما حدث، خروج هاري ماجواير وكاسيميرو واستقبال هدفين، ثم تسجيلنا مجددا لنحصل على نقطة في النهاية".

وأضاف: "عندما لا تستطيع الفوز، عليك ألا تخسر، وقد فعلنا ذلك مرة أخرى. أمامنا الكثير لنتطور كفريق، لأن اليوم كان يومنا للفوز بالمباراة".

وتابع: "علينا أن ننظر إلى أنفسنا، لم نضغط بنفس الحدة، شعرنا بالراحة أكثر من اللازم، لكن يجب أن نفهم أنه لو كنا أكثر جرأة لكنا قتلنا المباراة. أحيانا يحدث هذا، تكون أفضل في الشوط الأول ثم تفقد الإيقاع في الثاني".

واستكمل: "لكننا نؤمن بقدرتنا على التسجيل حتى الدقيقة الأخيرة، وهذا ما يميز هذا الفريق".

وعن أداء الحارس سيني لامينز، قال أموريم: "إنه يقدم أداء جيدا للغاية، ويدرك أن الكثير يمكن أن يحدث خلال المباراة، لكن على حارس المرمى أن ينسى أي خطأ بسرعة، فكل مرة تكون الكرة في الملعب هي بمثابة بداية جديدة".

أما عن إصابة بنجامين سيسكو المحتملة، فأوضح المدرب البرتغالي: "علينا أن نرى ما سيحدث، نعتقد أنه يعاني من مشكلة ما، لكننا سننتظر التقييم النهائي".

وختم أموريم حديثه قائلا: "هناك بعض الإحباط، لكن أيضا فخور برد فعل اللاعبين بعد هدف توتنام الثاني. نحن في بداية طريقنا نحو أن نصبح فريقا قويا، وهذه مجرد قمة جبل الجليد، لا يزال أمامنا الكثير لنفعله".

وتعادل توتنام مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

