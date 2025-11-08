استدعاء دغموم وسعيود لقائمة الجزائر الثاني لوديتي مصر

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 17:17

كتب : FilGoal

احتفال عبد الرحيم دغموم - المصري ضد بيراميدز

أعلن مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر الثاني القامة المستدعاه لمواجهة مصر وديا.

وشهدت القائمة تواجد عبد الرحيم دغموم لاعب المصري.

بالإضافة إلى تواجد أمير سعيود لاعب الحزم السعودي الحالي والأهلي السابق.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف المحترفين المستدعين لمنتخب مصر الثاني خبر في الجول - عواد يقترب من حراسة منتخب مصر الثاني بعد انضمام الشناوي للأول مصدر من منتخب مصر الثاني يكشف لـ في الجول موقف لاعبي دوري المحترفين مصدر من أبو قير لـ في الجول: منتخب مصر الثاني تواصل معنا لضم ميلاد

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: فريد شعال (شباب بلوزداد) - ريان يسلي (واندرز الكندي) - محمد حديد (شبيبة القبائل)

الدفاع: أيوب غزالة (مولودية الجزائر) - محمد رضا حلايمية (مولودية الجزائر) - كامل حميدي (وفاق سطيف) - خاسف نوفل (شباب بلوزداد) - محمد عزي (دينامو الروسي) عبد القادر بدران (ضمك) - أشرف عبادة (أولمبي الشلف) عزي عماد (اتحاد العاصمة) محمد مداني (شبيبة القبائل)

الوسط: حسام الدين ميريزيق(دينامو الروسي) - محمد بن خماسة (مولودية الجزائر) - سفيان بن دبكة (الفتح السعودي) - زكريا دراوي (اتحاد العاصمة) - بوكرشاوي (شباب بلوزداد)

الهجوم: عادل بولبينة (الدحيل القطري) - الطيب مزيان (شباب بلوزداد) - رضوان بركان (الوكرة القطري) - أمير سعيود (الحزم السعودي) - رفيق غيتان (إشتريول برايا البرتغالي) - عبد الرحيم دغموم (المصري) - رياض بودبوز (شبيبة القبائل) - نسيم الغول (شباب قسنطينة) أيمن محيوص (شبيبة القبائل) - إسلام سليماني (كلوج الروماني)

وسيلعب منتخب مصر الثاني وديتين ضد الجزائر على استاد السلام يومي 14 و17 نوفمبر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وكان منتخب مصر الثاني قد لعب وديتين خلال فترة التوقف الدولي السابقة.

وفازت مصر على البحرين بأربعة أهداف دون مقابل، بينما خسرت من المغرب بهدفين دون رد.

الجزائر الثاني مصر الثاني أمير سعيود عبد الرحيم دغموم
نرشح لكم
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في جول سبب عدم إعلان القائمة عقب نهائي السوبر ناصر ماهر: محبط جدا بسبب قائمة منتخب مصر.. وما حدث ظلم كبير خبر في الجول - عواد يقترب من حراسة منتخب مصر الثاني بعد انضمام الشناوي للأول محمد إسماعيل والشناوي.. 4 لاعبين ينضمون لمنتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر – أحمد الشناوي ومحمد إسماعيل و6 محترفين على رأس اختيارات حسام حسن حمزة عبد الكريم: سنلعب أمام إنجلترا من أجل الفوز وتصدر المجموعة في الجول يكشف المحترفين المستدعين لمنتخب مصر الثاني مصدر من منتخب مصر الثاني يكشف لـ في الجول موقف لاعبي دوري المحترفين
أخر الأخبار
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في جول سبب عدم إعلان القائمة عقب نهائي السوبر 12 دقيقة | الكرة المصرية
استدعاء دغموم وسعيود لقائمة الجزائر الثاني لوديتي مصر 37 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر دودو الجباس: الشناوي الأفضل في مصر وإفريقيا.. وسأحسم اعتزالي نهاية الموسم 51 دقيقة | الكرة المصرية
بدأت بعد الـ 80.. مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنام في مباراة الأهداف القاتلة ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر يورتشيتش: مضطرين لخوض مباراة سيراميكا.. وأشكر حسام حسن ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر السولية: لدينا أكثر من لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر.. ولما لا نتوج بالدوري؟ ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر علي ماهر: تخطيت مرحلة الحديث عن التحكيم.. وهذا المركز الأفضل لمروان عثمان ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر عمر جابر: تفاصيل صغيرة تحسم دربي الأهلي والزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 3 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 4 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك
/articles/516831/استدعاء-دغموم-وسعيود-لقائمة-الجزائر-الثاني-لوديتي-مصر