استدعاء دغموم وسعيود لقائمة الجزائر الثاني لوديتي مصر

أعلن مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر الثاني القامة المستدعاه لمواجهة مصر وديا.

وشهدت القائمة تواجد عبد الرحيم دغموم لاعب المصري.

بالإضافة إلى تواجد أمير سعيود لاعب الحزم السعودي الحالي والأهلي السابق.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: فريد شعال (شباب بلوزداد) - ريان يسلي (واندرز الكندي) - محمد حديد (شبيبة القبائل)

الدفاع: أيوب غزالة (مولودية الجزائر) - محمد رضا حلايمية (مولودية الجزائر) - كامل حميدي (وفاق سطيف) - خاسف نوفل (شباب بلوزداد) - محمد عزي (دينامو الروسي) عبد القادر بدران (ضمك) - أشرف عبادة (أولمبي الشلف) عزي عماد (اتحاد العاصمة) محمد مداني (شبيبة القبائل)

الوسط: حسام الدين ميريزيق(دينامو الروسي) - محمد بن خماسة (مولودية الجزائر) - سفيان بن دبكة (الفتح السعودي) - زكريا دراوي (اتحاد العاصمة) - بوكرشاوي (شباب بلوزداد)

الهجوم: عادل بولبينة (الدحيل القطري) - الطيب مزيان (شباب بلوزداد) - رضوان بركان (الوكرة القطري) - أمير سعيود (الحزم السعودي) - رفيق غيتان (إشتريول برايا البرتغالي) - عبد الرحيم دغموم (المصري) - رياض بودبوز (شبيبة القبائل) - نسيم الغول (شباب قسنطينة) أيمن محيوص (شبيبة القبائل) - إسلام سليماني (كلوج الروماني)

وسيلعب منتخب مصر الثاني وديتين ضد الجزائر على استاد السلام يومي 14 و17 نوفمبر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وكان منتخب مصر الثاني قد لعب وديتين خلال فترة التوقف الدولي السابقة.

وفازت مصر على البحرين بأربعة أهداف دون مقابل، بينما خسرت من المغرب بهدفين دون رد.