مؤتمر دودو الجباس: الشناوي الأفضل في مصر وإفريقيا.. وسأحسم اعتزالي نهاية الموسم

يرى دودو الجباس مهاجم بيراميدز أن زميله أحمد الشناوي، أفضل حارس مرمى في مصر وإفريقيا.

وقال دودو الجباس في مؤتمر صحفي: "سعداء للغاية باختيار أحمد الشناوي لقائمة منتخب مصر وهو يستحق ذلك. الشناوي أفضل حارس في مصر وإفريقيا".

وانضم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لقائمة منتخب مصر للمرة الأولى تحت قيادة حسام حسن. (طالع التفاصيل)

وأجاب "موعد اعتزالي؟ لم أحسم قراري حتى الآن، في نهاية الموسم سأقوم بتقييم الأمور بشكل جيد قبل اتخاذ أي قرار".

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز غدا الأحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

فيما سيلعب الأهلي ضد الزمالك في المباراة النهائية على استاد محمد بن زايد.

وكان الزمالك قد تفوق على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.