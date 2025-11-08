قائمة منتخب مصر – أحمد الشناوي ومحمد إسماعيل و6 محترفين على رأس اختيارات حسام حسن

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن ، قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر.

ويبدأ منتخب مصر معسكره يوم الاثنين المقبل في الإمارات ويستمر حتى يوم 18 نوفمبر، يلعب خلالها دورة ودية.

وعاد أحمد الشناوي حارس بيراميدز للانضمام لمنتخب مصر، وسيخوض معسكره الأول تحت قيادة حسام حسن .

كما انضم محمد إسماعيل مدافع الزمالك إلى قائمة منتخب مصر للمرة الأولى في مسيرته، وكذلك مروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفي شوبير

الدفاع: محمد هاني - محمد حمدي - أحمد فتوح - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مهند لاشين - محمد شحاته - محمود صابر - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل - مروان عثمان - عمر مرموش - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الحفيظ زلاكة - محمد صلاح

الهجوم: أسامه فيصل - صلاح محسن - مصطفي محمد.

وستبدأ فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر يوم الاثنين المقبل وتنتهي في 18 من نفس الشهر.

وكان قد سبق وكشف في الجول تفاصيل بطولة دبي الدولية ومشاركة مصر ضمن 4 فرق.

ويشارك منتخب مصر رفقة منتخبات إيران وكاب فيردي وأوزبكستان في دورة دبي الدولية.

وكشف اتحاد الكرة مواعيد مباريات البطولة

14 نوفمبر

مصر × أوزبكستان

إيران × كاب فيردي

18 نوفمبر

الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.