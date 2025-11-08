بدأت بعد الـ 80.. مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنام في مباراة الأهداف القاتلة

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 16:52

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا وتشافي سيمونز - مانشستر يونايتد ضد توتنام

تعادل توتنام مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي توتنام في المباراة كل من ماتياس تيل وريتشارليسون، بينما أحرز ماتياس دي ليخت وبريان مبومو لمانشستر يونايتد.

التعادل رفع رصيد توتنام للنقطة 18 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب نفس الرصيد من النقاط في المركز السابع.

التشكيل

بدأ مانشستر يونايتد بثلاثي دفاعي مكون ، بينما لعب راندال كولو مواني في هجوم توتنام.

أحداث المباراة

تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الأول في الدقيقة 31 برأسية من مبومو مستغلا عرضية من أماد ديالو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر.

وكاد بالينيا أن يسجل بمقصية رائعة في الدقيقة 55 ولكن لامينس تألق ومنع فرصة التعادل.

والدقائق الـ 10 الاخيرة تحولت المباراة والتي شهدت 3 أهداف إضافية خلال تلك الفترة.

البداية كانت بتعادل توتنام عن طريق تيل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 83.

وسجل ريتشارليسون الهدف الثاني لتوتنام بعد أن حول تسديدة ويلسون أودوبيرت برأسه إلى المرمى في الدقيقة 91.

وبالهجمة الأخيرة من المباراة أعاد دي ليخت التعادل للمباراة برأسية أخرى مستغلا ركنية نفذها برونو فيرنانديز.

المباراة شهدت إصابة بينجامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد والذي دخل بديلا في الدقيقة 58 ولكنه لم يستكمل المباراة بسبب إصابته ولم يدخل أي لاعب كبديل له بسبب استكمال مانشستر يونايتد لجميع تبديلاته.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة عقب التوقف الدولي ضد إيفرتون يوم الإثنين 24 نوفمبر، بينما يلتقي توتنام في الدربي مع أرسنال يوم الأحد 23 نوفمبر.

