مؤتمر توروب: جراديشار وشريف جاهزان.. وزيزو مطالب بهذا الأمر

يثق الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي في قدرة فريقه على الفوز بلقب السوبر المصري عندما يواجه الزمالك في النهائي المرتقب.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك مساء الأحد على استاد محمد بن زايد ضمن نهائي كأس السوبر.

وكشف "جراديشار ظهر بمستوى جيد وسجل هدفا مهما في مباراة سيراميكا، فضلت استبداله ليس بسبب الإصابة ولكن للحفاظ عليه بعد المجهود الذي بذله وهو جاهز للنهائي بنسبة 100%"

وواصل "إمام عاشور يتدرب بشكل جيد وأنا أتابع حالته وتطورات جاهزيته، لقد اقترب من العودة بعد غياب 40 يوما".

وتابع "محمد شريف تعافى بشكل كامل وجاهز لدخول قائمة المباراة بنسبة 100%".

وأضاف "الفريق يتحسن تدريجيا لكن بكل تأكيد لن نتمكن من تنفيذ أفكارنا بشكل كامل بعد 4 أو 5 أسابيع".

وشدد "تريزيجيه لعب بشكل رائع ليس فقط لأنه سجل. بشكل عام لا أركز على أداء اللاعبين الفردي ولكن أهتم بالعمل الجماعي وبناء فريق متوازن".

وواصل "بالنسبة لزيزو فالانتقالات جزء من كرة القدم، وعليه التركيز بشكل كامل في الفوز بالمباراة وتحقيق كأس السوبر. العقلية مهمة جدا بالنسبة لي وهذا ما نحاول العمل عليه مع اللاعبين"

وأجاب "استبعاد ياسر إبراهيم وكوكا من منتخب مصر؟ أنا دائما مساند وداعم للاعبي فريقي في محتلف المواقف".

وأتم مدرب الأهلي "أعرف أهمية مباراة الأهلي والزمالك على المستوى التاريخي والجماهيري ولذلك أتمنى الفوز باللقب وكتابة التاريخ".

ويلتقي الأهلي والزمالك غدا الأحد في نهائي كأس السوبر المصري المقام بالإمارات.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الأهلي لزيه التقليدي باللون الأحمر والشورت الأبيض.

بينما يرتدي الزمالك القميص الأيبض والشورت الأسود.

كما تم التأكيد على لجوء المباراة لشوطين إضافيين حال نهايتها بالتعادل قبل اللجوء لركلات الترجيح.

وسيكون لكل فريق الحق بإجراء تغيير سادس في الوقت الإضافي.

وستقام المباراة على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

وكان الزمالك قد تفوق على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.