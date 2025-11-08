مؤتمر الشناوي: الزمالك هو منافسنا الحقيقي.. ونعرف قيمة المباراة جيدا

الأهلي - محمد الشناوي

يرى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن الزمالك هو المنافس الحقيقي لفريقه.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك غدا الأحد في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كان لدينا مهمة في المباراة الماضية، وكان هدفنا الصعود إلى النهائي".

وواصل "نعرف قيمة مباريات الأهلي والزمالك كلاعبين وجماهير وإدارة، فهي مباراة مختلفة ولها استعدادات مختلفة، ونحضر لها منذ يومين، وأرى أن اللاعبين مستعدون بشكل جيد وجاهزون للعودة بلقب إلى مصر".

وتابع "لم أكن أريد الحديث عن موضوع الجماهير، ولكن من الطبيعي أنهم يريدون أن يظهر الفريق في أفضل شكل، ونحن نتقبل النقد أو حتى الهتافات طالما دون تجاوز، ونعرف أنهم يدعموننا دائمًا سواء في الفوز أو الهزيمة، وإذا تجاوز شخص أو شخصان نعرف أنهما لا يمثلان الجماهير".

وشدد "خلال الفترة الماضية جعلنا الجماهير تعتاد على أن التعادل أشبه بالهزيمة، ولذلك نتقبل غضبهم وننتظر دعمهم، وما حدث في المباراة الماضية أو التي سبقتها كان مجرد تجاوز من شخص واحد، وكان ردنا عليه بكل احترام".

وأضاف "الزمالك هو منافسنا الحقيقي بسبب شعبيته الكبيرة في مصر والدول العربية، وعند مواجهة الزمالك نكون سعداء جدًا لأن الملعب يمتلئ بالجماهير، وهذا يعطي أجواء مختلفة".

وأتم "أي لاعب يدخل النادي نتحدث معه ونعرفه بنظام الأهلي، وهو أن الفريق يجب أن يتوج بأي بطولة يشارك بها، ونعرف قيمة مباراة الغد سواء اللاعبون القدامى أو الجدد، وإن شاء الله سنعود باللقب".

وتأهل الأهلي إلى النهائي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.

