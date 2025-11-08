انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2)-(2) مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة توتنام ضد مانشستر يونايتد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق95. جووووول التعادل لمانشستر يونايتد عن طريق ماتياس دي ليختا برأسية بعد ركنية نفذها ديالو.

ق91. جووووووول قااتل لتوتنام عن طريق ريتشارليسون برأسية مستغلا بعد تسديدة من سبينس حولها في الطريق إلى المرمى.

ق83. جوووووول التعادل لتوتنام عن طريق ماتياس تيل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق55. لامين يمنع التعادل بمقصية من بالينيا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31. جوووووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق مبيومو برأسية بعد عرضية من أماد ديالو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل