التشكيل - كولو مواني يقود هجوم توتنام.. وثلاثي في دفاع مانشستر يونايتد

أعلن كل من توماس فرانك مدرب توتنام وروبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع توتنام على ملعب الأخير بالجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد تشكيل توتنام تواجد راندال كولو مواني في هجوم الفريق.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جويجليلمو فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - دجيد سبينس.

الوسط: بالينيا - بابي سار.

أمامهما: برينان جونسو - ريتشارليسون - تشابي سيمونز.

الهجوم: راندال كولو مواني.

ويلعب مانشستر يونايتد بثلاثي دفاعي مكون من هاري ماجواير ولوك شو وماتياس دي ليخت.

بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

الحارس: سيني لامينس.

الدفاع: هاري ماجواير - ماتياس دي ليخت - لوك شو.

الوسط: نصير مزراوي - كاسيميرو - برونو فيرنانديز - باتريك دورجو.

الهجوم: أماد ديالو - ماتيوس كونيا - بريان مبيومو.

ويحتل توتنام المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثامن.