بعد اهتمام الأهلي.. تقرير: يونيفرسيداد يحاول تجديد عقد لوكاس أسادي

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 13:41

كتب : FilGoal

لوكاس أسادي - يونيفيرسيداد دي تشيلي

يسعى نادي يونيفرسيداد دي تشيلي لتجديد عقد مهاجمه الشاب لوكاس أسادي بعد اهتمام الأهلي بضمه.

لوكاس أسادي

النادي : يوفيرسيداد دي تشيلي

وأشارت تقارير إلى اهتمام الأهلي بضم المهاجم الشاب. (طالع التفاصيل).

وبحسب منصة Mundo Cracks التشيلية، فإن نادي يونيفرسيداد دي تشيلي يسعى لتحسين عقد لوكاس أسادي وتجديده لضمان مكاسب مالية أكبر.

وأوضحت التقارير أن محاولات النادي التشيلي جاءت بعد اهتمام عدد من الأندية بضم اللاعب أبرزها الأهلي المصري.

وينتهي عقد لوكاس أسادي مع يونيفرسيداد دي تشيلي في 31 ديسمبر 2026.

أسادي الذي يجيد اللعب في مركزي صانع الألعاب والمهاجم الصريح يقدم موسما رائعا مع يونيفرسيداد دي تشيلي.

لمهاجم الشاب سجل 11 هدفا وصنع 6 آخرين خلال 32 مباراة مع الفريق التشيلي.

في المقابل يسعى الأهلي لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويملك الأهلي في مركز المهاجم الصريح، الثنائي نيتس جراديشار ومحمد شريف.

الأهلي لوكاس أسادي
