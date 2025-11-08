تقرير: الأهلي مهتم بضم لوكاس أسادي هداف يونيفرسيداد

السبت، 08 نوفمبر 2025 - 11:34

كتب : FilGoal

لوكاس أسادي - يونيفيرسيداد دي تشيلي

دخل التشيلي الشاب لوكاس أسادي لاعب يونيفرسيداد دي تشيلي ضمن اهتمامات النادي الأهلي.

ويمتد تعاقد أسادي مع يونيفرسيداد دي تشيلي حتى ديسمبر 2026.

وبحسب إذاعة ADN التشيلية، فإن الأهلي مهتم بضم لوكاس أسادي لاعب يونيفرسيداد دي تشيلي.

وأوضح التقرير أن الأهلي لم يقدم عروض رسمية لكن هناك استفسارات بدأت بالفعل عن صاحب الـ21 عاما.

أسادي مواليد 2004 سيتم قيده كلاعب فوق السن في حال تعاقد الأهلي معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

أسادي الذي يجيد اللعب في مركزي صانع الألعاب والمهاجم الصريح يقدم موسما رائعا مع يونيفرسيداد دي تشيلي.

Image

المهاجم الشاب سجل 11 هدفا وصنع 6 آخرين خلال 32 مباراة مع الفريق التشيلي.

في المقابل يسعى الأهلي لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويملك الأهلي في مركز المهاجم الصريح، الثنائي نيتس جراديشار ومحمد شريف.

الأهلي يونيفرسيداد دي تشيلي
