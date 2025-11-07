مؤتمر جوارديولا عن مباراته الـ 1000 ضد ليفربول.. وحسم لقب الدوري في نوفمبر

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي سعادته بالوصول للمباراة رقم 1000 في مسيرته، وشدد أن حسم لقب الدوري الإنجليزي لن يُحسم في نوفمبر.

ويستضيف مانشستر سيتي ضيفه ليفربول يوم الأحد في السادسة والنصف مساءً على ملعب الاتحاد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي

وقال بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة رقم 1000 كمدرب؟ 2000 مؤتمر صحفي كان هناك الكثير من اللحظات الرائعة بالإضافة للقاءات الصحفية. لم أتوقع ذلك لكن سعيد، لا استمتع بكل لحظة لكنني مستمتع بالرحلة كثيرا، وأنا ممتن لذلك".

وأضاف "أول مباراة كنت عصبيا ولا أشعر بالأمان مثل الآن، أو لأكون صادقا ربما لا أتذكر، مر وقت طويل".

وعن خوض المباراة رقم 1000 ضد ليفربول: "إذا كنت سأختار منافس واحد لتحقيق إنجاز شخصي سأود مشاركته مع الكثير من الأشخاص لكن هذا ربما سيكون الأفضل".

وتابع "قضيت الكثير في إنجلترا، بالتأكيد برشلونة لها التأثير على حياتي كطفل حامل للكرات ولاعب كرة قدم ثم مدرب، وبالطبع بايرن ميونيخ هي خطوة كبيرة، ضد ليفربول خاصة مع يورجن كلوب كان هو المنافس الأكبر لي في هذه البلد ولا يمكن أن يكون هناك ما هو أفضل من ذلك".

وأكمل "تعلمت كيف تسير الأمور بسرعة، منذ أسبوع كان ليفربول كارثي والآن بعد انتصارين عاد ليصبح أفضل فريق، دائما تمر في الموسم بصعود وهبوط".

وواصل "فزت بالعديد من الألقاب مع برشلونة وبايرن ميونيخ وهنا، من الصعب أن تصل لذلك وإذا بدأت مجددا أعتقد أنني لن أحقق هذا، آمل أن أواصل يوم الأحد. أعتقد أننا دفعنا ليفربول ليصبح أفضل وهم كذلك بالتأكيد".

وعن تأثيره على كرة القدم حول العالم قال: "لا أعلم، أردت أن ألعب كرة القدم التي أريدها، لا أريد خيانة مشاعري لثانية واحدة، وخلال تلك العملية تعلمت الكثير وتغيرت الكثير من الأشياء. لم أخن المبادئ التي أؤمن بها في أعماق قلبي، لأنني إذا أخطأت أو المنافس كان أفضل فمن الأفضل ألا أشعر بأنني فعلت شيئا لا أؤمن به، هذا لم يحدث، كل دولة مختلفة ولذلك كان عليّ أن اتأقلم".

وواصل "خلال 10 سنوات مررت بشهرين أو 3 أشهر سيئين للغاية، من نوفمبر 2024 وحتى فبراير 2025 كانوا سيئين للغاية، مررنا بالكثير من الإصابات ولم تكن لدينا طاقة واختيارات سيئة مني ومن طاقمي وهذا يحدث. الأهم أن نعود، الآن لسنا مثاليين، لكننا دائما نستطيع أن نقدم أداءً أفضل، هذا سبب وجودي هنا ونجاحنا سويا، أحيانا النتائج تحجب الحقيقة عن كيف هي أحوال الفريق".

وعن منافسة أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي؟ "إذا واصل الفوز وعدم استقبال الأهداف سيصبح الأمر مستحيلا. دائما تتوقع أن تلعب بشكل أفضل وأن يهدروا نقاط، كل ما علينا فعله هو الفوز وتقليص الفارق. أرسنال بعد عامين أو 3 من عملية بناء النادي والفريق وصلوا لما هم عليه الآن".

وشدد "لا زال الوقت مبكرا ولا أحد يحسم اللقب في نوفمبر، يمكنك الخسارة لكن لا أحد يضمن الفوز".

وردا على الفارق بين الكلاسيكو ولقاء ليفربول سيتي أجاب "في الكلاسيكو الأصوات الخارجية أعلى 1000 مرة من هنا في إنجلترا. الحشد الجماهيري في المدرجات متماثل ورائع، جعلنا سيتي يشكل منافسة قوية في السنوات الـ 10 الأخيرة قبلها كانت بين ليفربول ومانشستر يونايتد كما أعتقد".

وأوضح "ما حدث في فترة كلوب كان كبيرا لأنه بعد الموسم الأول أصبحت الأمور منحصرة بيننا، ودائما استمتع بالمنافسة الصحية، ونحترم بعضنا البعض كثير، منحني كلوب الكثير وأفتقده، منحني الكثير من أجل أن أحاول وأسعى للفوز عليه".

وأتم ردا على هل موسم ليفربول الحالي يشبه سيتي الموسم الماضي؟ "بعد الخسارة من أستون فيلا، ساعدنا الفوز على سوانزي كثيرا ثم الفوز على بورنموث ودورتموند أيضا، شاهدت مباراة ليفربول ضد ريال مدريد ولديهم الجودة في كل المراكز، أمر مثير للدهشة، هما فريق كبير للغاية، لكننا سويا يمكننا الفوز على منافس مهم".