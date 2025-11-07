مؤتمر أرتيتا: مباراتين خلال 48 ساعة؟ أتمنى عدم حدوث ذلك.. وممتن لـ تشاكا للأبد

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 16:53

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال موقف المصابين من مواجهة سندرلاند في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث عن إمكانية خوض مباراتين الفارق الزمبي بينهما 48 ساعة فقط في شهر ديسمبر المقبل.

وقال المدير الفني لـ أرسنال خلال المؤتمر الصحفي: "آمل عودة هافيرتز وأوديجارد وجيوكيرس ومارتينيلي ومادويكي بعد التوقف الدولي".

وأضاف "عودة جابريل جيسوس لأول مرة منذ يناير الماضي؟ علينا أن نسير خطوة تلو الأخرى، الآن لديه لاعبين حوله وسنرى كيف سيتعامل، وأحببت رد فعل زملائه".

وواصل عن مواجهة جرانات تشاكا لاعب سندرلاند "أحب كل الدقائق التي قضيتها مع تشاكا، منذ أن أنضم لأرسنال كانت لحظة خاصة في مسيرته وحياته، جعلني مدربا أفضل وساعدني على تطوير كرة القدم في الفريق والنادي وأنا ممتن له للأبد".

وأردف "خوض مباراتين في ظرف يومين شهر ديسمبر المقبل؟ أتمنى ألا يحدث ذلك، متفائل للغاية بأن هذا لن يحدث".

وأكمل "علينا أن نفكر في اللاعبين لا يمكن أن نلعب الأحد ثم الثلاثاء، يجب إجراء محادثات إيجابية بين الأندية والدوري الإنجليزي ونأمل الوصول لحل".

وأتم "ديكلان رايس يسير بخطى ثابتة ويلعب في مستوى عالي، رأينا تأثيره على الفريق وهذا ما نريده، دوره يكبر في الفريق وهذا أمر طبيعي".

ويتصدر أرسنال الترتيب بعد مرور 10 جولات برصيد 25 نقطة.

فيما يحتل سندرلاند العائد بعد غياب للدوري الإنجليزي المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

