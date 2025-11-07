جائزة مزدوجة ليونايتد.. أموريم مدرب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 15:19

روبن أموريم - مبومو - مانشستر يونايتد

فاز روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، بجائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي.

وبات أموريم أول مدرب ليونايتد يفوز بالجائزة منذ إريك تين هاج الذي توج بالجائزة في نوفمبر 2023.

كما أصبح أموريم سادس مدرب برتغالي يفوز بالجائزة.

وفاز بالجائزة من قبل خمسة مدربين برتغاليين وهم نونو إسبيريتو سانتو، وجوزيه مورينيو، وأندريه فيلاش بواش، وبرونو لاج، وفيتور بيريرا.

وقاد أموريم فريقه للفوز في 3 مباريات خلال أكتوبر لأول مرة منذ توليه مسؤولية الفريق في نوفمبر 2024.

وقال أموريم معلقا على فوزه بالجائزة: "الفضل ليس لي، بل للاعبي فريقي، لقد قدموا أداءً رائعًا، وهدفنا هو الفوز بالجائزة القادمة، لأنها تعني الفوز بالمباريات".

وحقق يونايتد الفوز أمام سندرلاند 2-0، ثم أمام ليفربول 2-1 وهو الأول على أنفليد منذ عام 2015، وأخيرا الفوز على برايتون 4-2.

وكان بريان مبومو فاز بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بعد مساهمته في 4 أهداف لفريقه.

وتعد تلك المرة الأولى التي يفوز فيها مانشستر يونايتد بجائزتين شهريتين على الأقل منذ نوفمبر 2023، عندما فاز هاري ماجواير وتين هاج وأليخاندرو جارناتشو بجوائز لاعب الشهر ومدرب الشهر وهدف الشهر على التوالي.

وتفوق أموريم على ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا، وأندوني إيراولا مدرب بورنموث بعد دمج أصوات المشجعين مع أصوات لجنة من الخبراء.

