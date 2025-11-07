الركراكي: فعلنا كل شيء لمواجهة الأرجنتين

رفض وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب تحديد موقف أشرف حكيمي من المشاركة في أمم إفريقيا 2025.

وتحدث أيضا عن عدم مواجهة منتخب الأرجنتين في التوقف الدولي المقبل.

وقال المدير الفني لـ منتخب المغرب خلال المؤتمر الصحفي: "حكيمي لاعب مهم جدا داخل وخارج الملعب، ولم نحدد مدة غيابه بدقة أو الحديث عن موقفه من المشاركة في أمم إفريقيا ونأمل عودة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "كنا نطمح لمواجهة منتخب الأرجنتين وديا، فعلنا كل شيء من أجل ذلك، غير أن الظروف شاءت أن تكون المواجهتان المقبلتان أمام موزمبيق وأوغندا، وهما منتخبان إفريقيان محترمان متأهلان إلى أمم إفريقيا".

وأردف "أريد أن أوضح أن اختيار الخصوم للمباريات الودية يعتمد على مجموعة من المعايير، إذ يجب أن تبحث عن منتخب مناسب ومتفرغ في الوقت الذي تريده".

وسيواجه منتخب الأرجنتين خصمه أنجولا في شهر نوفمبر الجاري في ظل تقارير أشارت إلى دفع منتخب أنجولا لـ 10 ملايين دولار لخوض المباراة.

وجاءت قائمة المغرب:

حراسة المرمى: منير المحمدي – ياسين بونو – المهدي الحرار

الدفاع: نصير مزراوي – محمد الشيبي – جواد الياميق – آدم ماسينا – نايف أكرد – رومان سايس – أنس صلاح الدين – يوسف بلعمري

الوسط: عز الدين أوناحي – بلال الخنوس – نائل العيوني – سفيان أمرابط – أسامة ترغالين – إسماعيل صابيري – إلياس بن صغير

الهجوم: براهيم دياز – إلياس أخوماش – سفيان رحيمي – يوسف النصيري – حمزة إجمان – أيوب الكعبي – عبد الصمد الزلزولي – طالبي – سفيان ديوب

وتأهل منتخب المغرب في سبتمبر الماضي لنهائيات كأس العالم 2026 كأول المنتخبات الإفريقية المتأهلة بتصدر مجموعته.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة لأمم إفريقيا رفقة مالي وزامبيا وجُرز القٌمر.

وحقق منتخب المغرب اللقب من قبل مرة وحيدة في 1976.

ويستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988.

