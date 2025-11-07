قائمة المغرب - انضمام الشيبي لمواجهتي موزمبيق وأوغندا وديا.. وعودة سايس بعد غياب عام

تواجد محمد الشيبي ظهير بيراميدز في قائمة المغرب استعدادا لمواجهتي موزمبيق وأوغندا وديا قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا 2025 في 18 ديسمبر المقبل.

ويغيب عن خيارات وليد الركراكي المدير الفني للمغرب كل من أشرف حكيمي وبلال ندير وأسامة العزوزي وزكريا أبو خلال ومروان سنادي بسبب الإصابات.

في المقابل يعود رومان سايس مدافع السد القطري لقائمة أسود الأطلس لأول مرة منذ يونيو 2024.

وجاءت قائمة المغرب:

حراسة المرمى: منير المحمدي – ياسين بونو – المهدي الحرار

الدفاع: نصير مزراوي – محمد الشيبي – جواد الياميق – آدم ماسينا – نايف أكرد – رومان سايس – أنس صلاح الدين – يوسف بلعمري

الوسط: عز الدين أوناحي – بلال الخنوس – نائل العيوني – سفيان أمرابط – أسامة ترغالين – إسماعيل صابيري – إلياس بن صغير

الهجوم: براهيم دياز – إلياس أخوماش – سفيان رحيمي – يوسف النصيري – حمزة إجمان – أيوب الكعبي – عبد الصمد الزلزولي – طالبي – سفيان ديوب

وتأهل منتخب المغرب في سبتمبر الماضي لنهائيات كأس العالم 2026 كأول المنتخبات الإفريقية المتأهلة بتصدر مجموعته.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة لأمم إفريقيا رفقة مالي وزامبيا وجُرز القٌمر.

وحقق منتخب المغرب اللقب من قبل مرة وحيدة في 1976.

ويستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988.