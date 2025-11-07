مؤتمر سلوت عن تألق صلاح وعودة إيزاك للتدريبات وثبات فريقه على الهزائم قبل لقاء سيتي

أشاد أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول بعودة محمد صلاح للتألق من جديد وأعلن عودة ألكسندر إيزاك للتدريبات الجماعية قبل لقاء مانشستر سيتي في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في ختام الجولة 11 على ملعب الاتحاد.

وقال أرني سلوت في المؤتمر الصحفي: "تركيزنا على أنفسنا وعلى الاستمرارية في الوقت الحالي. خسرنا بعض المباريات كما تعلمون، أكثر مما هو معتاد، لكننا فزنا في مباراتين متتاليتين، تركيزنا حاليا على التحسن وأن يصل اللاعبون لأفضل معدل لياقة، وسنرى إلى أين سنصل".

وأشاد بعودة محمد صلاح للتسجيل قائلا: "ما يساعدنا أن التركيز الأكبر يكون على اللاعبين الذين يسجلون الأهداف، من المهم لنا تواجد محمد صلاح معنا وتسجيله للأهداف، وأيضا المهم هو أنه يساعد الفريق في العمل الدفاعي وهو ما فعله المباريات الأخيرة".

وأضاف عن الفوز على أستون فيلا وريال مدريد قائلا: "نعرف أنه بإمكاننا فعلها، الأمر لم يكن مفاجئا لنا في آخر مباراتين. ما ساعدنا أيضا أننا توقعنا ما سيفعله الفريقين، في 8 من 10 مباريات لعبناها هذا الموسم واجهنا فرقا بأساليب لعب مختلفة، لكن علينا العمل كثيرا لنصل للمستوى المأمول".

وتابع "مانشستر سيتي فريق جيد للغاية ولديه لاعبين بجودة كبيرة وهذا ما يجعل التحدي أكبر، مانشستر سيتي واحد من أصعب التحديات التي تمر عليك في الموسم، ستكون مباراة مثيرة".

وأردف "عندما كنت في هولندا كنت أنتظر المباراة وأشاهدها على شاشة التلفزيون، هذه من المباريات القليلة التي يتطلع الجميع لمشاهدتها".

وعن حالة روبرتسون البدنية أجاب "شارك أساسيا في 3 مباريات خلال 7 أيام وأيضا بدأ مباراة كريستال بالاس، شعرت بأنه مرهق ولذلك استُبدل في نهاية مباراة ريال مدريد، سنرى حجم استشفائه وسنرى ماذا سيحدث اليوم".

وتطرق للحديث عن فلوريان فيرتز قائلا: "فيرتز يلعب في أكثر من مركز، يستطيع اللعب يسارا كما فعل في أغلب مشواره مع باير ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو، وقبلها لعب بشكل أساسي كصانع ألعاب".

وأردف "الأمر يتعلق بالاعتماد عليه في مراكز تجعله يظهر يشكل جيد أكثر من التركيز على ما هو مركزه، نريده أن يتواجد حول عمق منطقة الجزاء وقليلا يمينا ويسارا لصناعة عددا من الفرص".

وأعلن الهولندي عودة ألكسندر إيزاك "سيتدرب معنا اليوم لأول مرة بعد غيابه 3 أسابيع، قلت حينها إن فترته التحضيرية انتهت وأننا سنرى كيف ستكون حالته".

وواصل "أقول ذلك لأنه إذا خضت عملية تأهيل لمدة 3 أسابيع فهذا لا يعني أنك ستستعيد مستواك بعد 3 سنوات، لا يمكن قياس فترة التأهيل بالمباريات والحصص التدريبية مع زملائه، الأمر مستحيل ببساطة، مجددا يجب أن يحصل على وقته".

واستدرك "نحن فريق ثابت جدا، لكن ما نحن ثابتين فيه هو الخسارة، علينا أن نثبت في تكرار الأمور الصحيحة، وصنعنا فرصا كثيرا من لعب مفتوح أمام مانشستر يونايتد أكثر من أستون فيلا، واستقبلنا أهدافا أكثر، لأننا كنا متأخرين 1-0 وأصبحت 2-1 لأننا خاطرنا أكثر، إذا فزنا بتلك المباراة كانت الأمور ستسير على ما يرام، لكنني أحاول إيجاد التوازن".

وأتم "أتوقع عودة أليسون وفريمبونج عقب نهاية التوقف الدولي، سيكون الحارس لائقا للقاء نوتنجهام فورست يوم 22 نوفمبر لكن لا أتوقع ذلك للظهير الهولندي".

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن سيتي الثاني.

فيما يتصدر أرسنال الترتيب برصيد 25 نقطة بعد مرور 10 جولات.