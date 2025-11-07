مبومو لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي لأول مرة في مسيرته

توج الكاميروني بريان مبومو جناح مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر.

وفاز مبومو بجائزة لاعب الشهر لأول مرة في مسيرته.

ويعد مبومو أول لاعب من مانشستر يونايتد يفوز بالجائزة منذ تتويج برونو فيرنانديز بها في مارس 2025.

وساهم مبومو في 4 أهداف خلال أكتوبر (سجل 3، وصنع هدف) ليقود فريقه للفوز في 3 مباريات متتالية.

وقاد مبومو فريقه للفوز في 3 مباريات متتالية لأول مرة منذ فبراير 2024.

وسجل الكاميروني بصناعة هدف لزميله ماسون ماونت أمام سندرلاند، قبل أن يسجل في شباك ليفربول بعد 62 ثانية فقط من البداية ليقود فريقه للفوز أمام ليفربول في ملعبه على أنفيلد لأول مرة منذ 2015.

ونجح نجم مانشستر يونايتد في تسجيل هدفين في شباك برايتون ليقود فريقه للفوز 4-2، ليصبح هداف فريقه في الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف.

وكان جاك جريليش لاعب إيفرتون فاز بالجائزة في أغسطس، قبل أن يتوج إرلينج هالاند بها في سبتمبر، لتنتقل الجائزة إلى مبويمو في أكتوبر.