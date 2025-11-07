أحمد سليمان: إيقاف القيد؟ كل الأزمات ستُحل

طمأن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك جمهور ناديه بشأن أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها النادي مؤخرا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قضية رابعة تتسبب في إيقاف نادي الزمالك عن قيد الصفقات الجديدة أمس الخميس. (طالع التفاصيل)

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك عبر MBC مصر: "إيقاف القيد مجددا؟ كل الأمور ستحُل، هناك أولويات فقط، ومنذ أن تولينا المسؤولية قبل كل فترة قيد نحل الأزمات ونرفع الإيقاف، ومررنا بكم كبير من القضايا في السنوات الأخيرة".

وعن ضم حامد حمدان في يناير المقبل أجاب قائلا: "من المبكر الحديث عن انتقال حامد حمدان للزمالك، ومسؤولو بتروجت هم الأحق بالحديث عن موقف اللاعب وليس نحن".

وظهر عبر الموقع شخص رابع لديه مستحقات لدى النادي الأبيض، دون الكشف عن هويته.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إيقاف قيد الزمالك جاء بسبب 3 قضايا رفعها مساعدي المدير الفني السابق جوزيه جوميز.