أحمد سليمان: إيقاف القيد؟ كل الأزمات ستُحل

الجمعة، 07 نوفمبر 2025 - 11:45

كتب : FilGoal

أحمد سليمان

طمأن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك جمهور ناديه بشأن أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها النادي مؤخرا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قضية رابعة تتسبب في إيقاف نادي الزمالك عن قيد الصفقات الجديدة أمس الخميس. (طالع التفاصيل)

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك عبر MBC مصر: "إيقاف القيد مجددا؟ كل الأمور ستحُل، هناك أولويات فقط، ومنذ أن تولينا المسؤولية قبل كل فترة قيد نحل الأزمات ونرفع الإيقاف، ومررنا بكم كبير من القضايا في السنوات الأخيرة".

وعن ضم حامد حمدان في يناير المقبل أجاب قائلا: "من المبكر الحديث عن انتقال حامد حمدان للزمالك، ومسؤولو بتروجت هم الأحق بالحديث عن موقف اللاعب وليس نحن".

وظهر عبر الموقع شخص رابع لديه مستحقات لدى النادي الأبيض، دون الكشف عن هويته.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إيقاف قيد الزمالك جاء بسبب 3 قضايا رفعها مساعدي المدير الفني السابق جوزيه جوميز.

وتتراوح مستحقات المساعدين ما بين 60 إلى 70 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد.

وسيتم رفع الإيقاف عن الزمالك في لحظة دفع المستحقات للمساعدين، وهو ما ينطبق أيضا على القضية الرابعة.

وبشأن حامد حمدان فسبق أن شدد محمد أيمن المشرف العام على الكرة بتروجت على أن ناديه يضع رغبة اللاعب ضمن أولوياته في قرارات انتقال اللاعبين.

وقال محمد أيمن المشرف العام على الكرة في بتروجت عبر إم بي سي مصر: "رغبة اللاعب الشخصية هى الأساس في اتخاذ قرارتنا بشأن العروض المقدمة لللاعبين بغض النظر عن هوية النادي الذي يريد اللاعب الانتقال لصفوفه، ولكن من أجل تحقيق هذه الرغبة هناك حقوق لنادي بتروجت وللجهاز الفني وللفريق".

وأضاف "لم يكن هناك تعنت أو إجبار أو رغبة في انتقال حامد حمدان لناد معين. هناك اتفاق مبدئي مع الزمالك بشأن انتقال اللاعب للزمالك ولكن قد يحدث بعض التغييرات في آلية تنفيذه".

وأتم "الاتفاق تم بالفعل على انتقال حامد حمدان للزمالك ولكن لم يتم اتخاذ خطوات إيجابية في الوقت الحالي وقد يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة".

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الزمالك أرسل خطابا رسميا منذ 3 أسابيع لتفعيل الاتفاق السابق في بداية الموسم بشأن ضم حامد حمدان في الانتقالات الشتوية مقابل 20 مليون جنيه

بعض الوكلاء تحدثوا مع إدارة بتروجت عن إمكانية انتقال اللاعب إلى الأهلي وبيراميدز دون مفاوضات رسمية من الناديين

ورفض بتروجت عرضا من أحد الأندية الليبية مقابل 600 ألف دولار.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب أبلغ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك تمسكه بالانضمام لصفوف الفريق.

