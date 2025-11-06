فيفا يعلن إيقاف قيد "رابع" ضد الزمالك

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 23:41

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قضية رابعة تتسبب في إيقاف نادي الزمالك عن قيد الصفقات الجديدة.

وظهر عبر الموقع شخص رابع لديه مستحقات لدى النادي الأبيض، دون الكشف عن هويته.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إيقاف قيد الزمالك جاء بسبب 3 قضايا رفعها مساعدي المدير الفني السابق جوزيه جوميز.

وتتراوح مستحقات المساعدين ما بين 60 إلى 70 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد.

وسيتم رفع الإيقاف عن الزمالك في لحظة دفع المستحقات للمساعدين، وهو ما ينطبق أيضا على القضية الرابعة.

وكان جوزيه جوميز المدير الفني السابق لفريق الزمالك، ومدرب الفتح السعودي قد تقدم في وقت سابق بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النادي الأبيض بسبب مستحقاته المتأخرة، وذلك عن طريق محاميه.

وقال مصدر مقرب من جوميز في وقت سابق لـ FilGoal.com: "الزمالك لم يلتزم باتفاقه مع جوميز فيما يتعلق بسداد مستحقاته هو وجهازه المعاون والمقدرة بحوالي 120 ألف دولار تقريباً".

وكان الزمالك قد سبق وأعلن عن نجاح حسين لبيب رئيس النادي وجون إدوارد المدير الرياضي للنادي، في تسوية الأمور المالية العالقة مع البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه الفني، في 14 أغسطس الماضي على وجه التحديد.

وكان الزمالك قد تعاقد مع جوميز في فبراير 2024، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

الزمالك الدوري المصري
