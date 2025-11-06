السوبر المصري - موعد النهائي بين الأهلي ضد الزمالك.. والقنوات الناقلة
الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 22:00
كتب : FilGoal
حُسم فريقا الأهلي والزمالك مقعدهما في نهائي السوبر المصري.
وكان الأهلي قد تغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف النهائي.
بينما نجح الزمالك في تخطي بيراميدز بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بتعادل سلبي.
ويواجه الأهلي فريق الزمالك في النهائي للمرة العاشرة تاريخيا.
موعد نهائي السوبر
يواجه الأهلي فريق الزمالك يوم 9 نوفمبر الجاري الموافق الأحد المقبل.
وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
وتُلعب المباراة على استاد آل نهيان في أبوظبي.
ويذاع اللقاء عبر قنوات أون سبورت وأبوظبي الرياضية ودبي سبورت.
نرشح لكم
فيفا يعلن إيقاف قيد "رابع" ضد الزمالك عمر جابر: كنا نود الفوز في الوقت الأصلي أمام بيراميدز.. ونلعب على كل السيناريوهات مؤتمر عبد الرؤوف: أعلم أن الجماهير غير راضية عن الأداء لكن نواجه ظروفا صعبة الجزيري: عندما تكون في الزمالك يجب أن تتحمل المسؤولية.. وتركيزنا كان كبيرا ضد بيراميدز مؤتمر يورتشيتش: فخور بلاعبي فريقي وكان ينقصنا التوفيق هجوميا ضد الزمالك السوبر المصري - عواد يقود الزمالك للفوز للمرة الخامسة بركلات الترجيح للمرة العاشرة.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر عواد "المتخصص" يطيح بـ بيراميدز ويقود الزمالك إلى نهائي السوبر