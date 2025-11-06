السوبر المصري - موعد النهائي بين الأهلي ضد الزمالك.. والقنوات الناقلة

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 22:00

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - ياسين مرعي - عدي الدباغ

حُسم فريقا الأهلي والزمالك مقعدهما في نهائي السوبر المصري.

وكان الأهلي قد تغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف النهائي.

بينما نجح الزمالك في تخطي بيراميدز بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بتعادل سلبي.

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في النهائي للمرة العاشرة تاريخيا.

موعد نهائي السوبر

يواجه الأهلي فريق الزمالك يوم 9 نوفمبر الجاري الموافق الأحد المقبل.

وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ويذاع اللقاء عبر قنوات أون سبورت وأبوظبي الرياضية ودبي سبورت.

السوبر المصري الأهلي نهائي السوبر
