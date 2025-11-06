بسام: سنعمل على تحقيق المركز الثالث في السوبر

شدد محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا أن فريقه يستهدف الفوز بالبرونزية في السوبر المصري بعد خسارة نصف النهائي ضد الأهلي.

وخسر سيراميكا بنتيجة 2-1 أمام الأهلي في أولى مباريات نسخة 2025 من السوبر المصري.

وقال قائد سيراميكا عبر أبو ظبي الرياضية: "البداية لم تكن موفقة ودخلنا أجواء اللقاء بعد استقبال الهدف، وفي الشوط الثاني كانا أكثر سيطرة وهم سجلوا من الفرصة الوحيدة التي أتيحت لهم".

وأضاف "قدمنا ما لدينا واجتهدنا ولم نستطع الفوز، وسنعمل على تحقيق المركز الثالث".

وأردف "بدأنا أول 20 دقيقة بشكل سيء وهذا أمر وارد وبعد استقبال الهدف عدنا للقاء وكنا أفضل وكنا نستطيع تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول".

وأتم "لم يحالفنا التوفيق أيضا في الفرص الأخيرة".

video:1

وسجل للأهلي كلا من محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 ونيتس جراديشار في الدقيقة 52 بينما سجل مروان عثمان هدف سيراميكا الوحيد في الدقيقة 41.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في المباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وبذلك وصل الأهلي إلى نهائي السوبر للمرة العشرين في تاريخه والـ 14 على التوالي.