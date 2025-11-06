بوجود إبراهيم عادل وأنس رشدي.. كاف يعلن المرشحين لأفضل هدف في إفريقيا 2025

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن المرشحين لجائزة هدف العام لأفضل هدف في إفريقيا خلال عام 2025.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة المكونة من 13 هدفا المسجلين في مسابقات الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من 6 يناير حتى 15 أكتوبر 2025.

وضمت القائمة هدفين للاعبين مصريين مرشحين للجائزة، وهما أنس رشدي لاعب المنتخب المصري تحت 17 سنة في كأس الأمم الإفريقية للناشئين، وهدف إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في شباك الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

وسيفوز الهدف الفائز بأعلى نسبة تصويت من الجماهير والممتدة من الخميس 6 نوفمبر حتى الأربعاء 12 نوفمبر 2025.

وستحسم أصوات الجماهير، بجانب خبراء الاتحاد الإفريقي بنسبة 30 % من النتيجة.

وأوضح الاتحاد أن الفائز بجائزة أفضل هدف سيتم تكريمه في حفل كاف لإعلان الفائزين بجائزة أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل فريق.

video:3

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف من كاف عام 2025، كالتالي:

عبد الله وزان (المغرب) .. في مباراة المغرب ضد تنزانيا بكأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

أنس رشدي (مصر).. في مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

video:1

أشرف تابسوبا (بوركينا فاسو).. في مباراة بوركينا فاسو - الكاميرون بكأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

باربرا باندا (زامبيا).. في مباراة زامبيا ضد المغرب بكأس الأمم الإفريقية للسيدات.

كالفن فيلي (مدغشقر).. في مباراة مدغشقر ضد المغرب في كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

كليمنت مزيزي (تنزانيا).. في مباراة يانج أفريكانز ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

غزلان شباك (المغرب).. في مباراة المغرب ضد نيجيريا بكأس أمم إفريقيا للسيدات.

إبراهيم عادل (مصر).. في مباراة بيراميدز ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

video:2

جان كلود جيروموجيشا (بوروندي).. في مباراة الهلال ضد مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.

نداباييثيثوا ندلوندلو (جنوب أفريقيا).. في مباراة جنوب أفريقيا ضد أوغندا بكأس أمم إفريقيا للمحليين.

أسامة لمليوي (المغرب).. في مباراة المغرب ضد مدغشقر بكأس أمم إفريقيا للمحليين.

ريفيلوي جين (جنوب أفريقيا).. في مباراة جنوب أفريقيا ضد مالي بكأس أمم إفريقيا للسيدات.

سفيان بايزيد (الجزائر).. في مباراة الجزائر ضد أوغندا بكأس أمم إفريقيا للمحليين.