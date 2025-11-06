قائمة الجزائر - وجهان جديدان لمواجهتي زيمبابوي والسعودية.. وغيابات عديدة

الخميس، 06 نوفمبر 2025 - 16:59

كتب : FilGoal

الجزائر

كشف فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر قائمة الفريق التي تستعد لخوض مبارتي زيمبابوي والسعودية وديا هذا الشهر.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة زيمبابوي والسعودية وديا يومي 13 و18 نوفمبر الجاري استعدادا لكأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

وضم بيتكوفيتش المدافع إلياس بن قارة البالغ من العمر 18 عاما لاعب شباب بوروسيا دورتموند، وياسين تيتراوي البالغ من العمر 22 عاما لاعب شارلوروا البلجيكي.

وشهدت القائمة عودة ريان آيت نوري وإسماعيل بن ناصر ورامز زروقي وحسام عوار ومنصف بكرار.

فيما شهدت القائمة غياب أسماء عديدة، أبرزها يوسف بلايلي وبدر الدين بوعناني ونبيل بن طالب وياسين بن زية وأحمد توبة وأمين شياخة و سعيد بن رحمة ويوسف عطال وأمين جويري، للإصابة أو لأسباب فنية.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط - أليكسيس قندوز - لوكا زيدان

خط الدفاع: ريان آيت نوري - مهدي دورفال - جوان حجام - رامي بن سبعيني - رفيق بلغالي - محمد توجاي - عيسى ماندي - سمير شرقي - إلياس بن قارة - زين الدين بلعيد.

خط الوسط: مهدي زرقان - إسماعيل بن ناصر - هشام بوداوي - إيلان قبال - إبراهيم مازا - رامز زروقي - ياسين تيطراوي - حسام عوار

خط الهجوم: رياض محرز - أنيس حاج موسى - منصف بقرار - فارس شايبي - بغداد بونجاح - محمد أمين عمورة.

الجزائر
نرشح لكم
بوجود إبراهيم عادل وأنس رشدي.. كاف يعلن المرشحين لأفضل هدف في إفريقيا 2025 منافس مصر: مدرب جنوب إفريقيا: ضم لاعبين جدد قبل الأمم الإفريقية فكرة غير جيدة بعد إصابته القوية.. حكيمي: القدرة على النهوض هي التي تصنع الفارق مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني راديو مونت كارلو: لاعب سان جيرمان يختار تمثيل السنغال بعد مشواره مع منتخبات فرنسا مدرب شبيبة القبائل: هذه أقوى مجموعة في مسيرتي.. واستاد القاهرة بالسعة الكاملة مرعب هاني أبو ريدة: تأخرت في قرار الترشح لرئاسة كاف.. والفرصة كانت متاحة أمامي منافس مصر - هوجو بروس: جميع الفرق ستسعى للتغلب علينا بعد تحقيقنا الميدالية البرونزية
أخر الأخبار
السوبر المصري - عواد يقود الزمالك للفوز للمرة الخامسة بركلات الترجيح 16 دقيقة | الدوري المصري
للمرة العاشرة.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر 17 دقيقة | الدوري المصري
السوبر المصري - موعد النهائي بين الأهلي ضد الزمالك.. والقنوات الناقلة 21 دقيقة | الدوري المصري
عواد "المتخصص" يطيح بـ بيراميدز ويقود الزمالك إلى نهائي السوبر 24 دقيقة | الكرة المصرية
ذا بيست - صلاح وحبيبة صبري مرشحان لتشكيل العام من فيفا ساعة | رياضة نسائية
ثلاثي مصري ينضم إلى فريق صاعد حديثا لـ الدوري الليبي ساعة | الوطن العربي
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمود مرعي أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
حوار كريستيانو - عن وفاة جوتا وغيابه عن الجنازة.. والتسجيل في إسبانيا أسهل من السعودية ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516722/قائمة-الجزائر-وجهان-جديدان-لمواجهتي-زيمبابوي-والسعودية-وغيابات-عديدة