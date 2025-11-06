جوارديولا: الوصول لـ1000 مباراة في مسيرتي التدريبية؟ لم أتخيل ذلك حين بدأت التدريب

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه لم يكن يتخيل أن يصل لمباراته رقم 1000 في مسيرته التدريبية.

ستكون مواجهة ليفربول المرتقبة في الدوري الإنجليزي هي المباراة رقم 1000 لجوارديولا في التدريب.

وقال جوارديولا في تصريحات لموقع ناديه: "الوصول إلى 1000 مباراة في التدريب أمر مميز للغاية. عندما بدأت تدريب رديف برشلونة، لم أفكر ولو للحظة واحدة في الوصول إلى 1000 مباراة".

وأكمل "كل ما كنت أريده هو الأداء الجيد، ولعب كرة القدم بالطريقة الصحيحة".

وأضاف "لقد كنت محظوظا جدا في مسيرتي المهنية بالعمل مع 3 أندية رائعة، برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، حظيت بدعم كامل".

وواصل بيب "لقد تمكنت من العمل دون أي تشتيت، وأن أكون أفضل نسخة ممكنة من نفسي".

وتابع المدرب الإسباني "أنا فخور جدا بمسيرتي المهنية. الألقاب التي فزت بها، بصراحة لم أتخيل يوما أني سأفوز بها كل هذا العدد، لكنها كانت رائعة".

وأكمل "هناك الكثير من الأشخاص الذين لا أستطيع ذكرهم جميعًا، لكنني أود أن أشكر كل من عملت معهم خلال السنوات الـ18 الماضية".

وأتم جوارديولا "كما أود أن أشكر عائلتي، التي تدعمني بلا حدود في كل ما أفعله".

ويعد جوارديولا من أنجح مدربي العالم عبر التاريخ.